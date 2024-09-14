पोस्ट ऑफिस में कौन-कौन सी होती हैं बचत योजनाएं, किसमें है फायदा?

भारत में पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी भेजने के अलावा सेविंग्स के लिए खाता भी खुलवा सकते हैं। ऐसी कई योजनाएं हैं जहां पर आपको अच्छा ब्याज मिलता है। इसमें आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि किसी योजना में कितना ब्याज और कैसे खाता खुलवा सकते हैं

1. पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट

विशेषताएँ: न्यूनतम जमा राशि ₹20 है।

इस खाते में किसी भी समय पैसे जमा और निकाले जा सकते हैं।

वर्तमान ब्याज दर लगभग 4% प्रति वर्ष है।

इस खाते में ब्याज की राशि कर मुक्त होती है यदि ब्याज ₹10,000 से अधिक नहीं है (टैक्स कटौती के नियम लागू होते हैं)।

2. पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट (TD)



विशेषताएँ: अलग-अलग अवधि के लिए योजनाएं उपलब्ध हैं, जैसे 1, 2, 3, और 5 साल।

ब्याज दर 5.5% से 6.7% तक हो सकती है (समय के अनुसार बदलती है)।

इस योजना में पूर्व-निर्धारित अवधि के बाद ब्याज और राशि मिलती है।

3. पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट (FD)

विशेषताएँ: यह योजना 1 साल से लेकर 5 साल तक की अवधि के लिए होती है।

ब्याज दर लगभग 6% से 6.7% तक होती है।

निवेशकों को निर्धारित समय पर ब्याज और मूलधन प्राप्त होता है।

4. पोस्ट ऑफिसRecurring Deposit (RD)

विशेषताएँ: यह योजना 5 साल की अवधि के लिए होती है।

निवेशक हर महीने एक निश्चित राशि जमा करते हैं।

ब्याज दर लगभग 5.8% से 6.7% तक होती है।

5. सुकन्या समृद्धि योजना

विशेषताएँ: बेटी के नाम पर विशेष योजना।

न्यूनतम जमा ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख प्रति वर्ष।

21 वर्षों की परिपक्वता अवधि।

ब्याज दर लगभग 7.6% प्रति वर्ष होती है।

6. किसान विकास पत्र (KVP)

विशेषताएँ: यह योजना 2.5 वर्षों की अवधि के लिए होती है।

वर्तमान ब्याज दर लगभग 7% प्रति वर्ष होती है।

निवेश की राशि पर कर लाभ नहीं मिलता।

7. राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS)

विशेषताएँ: रिटायरमेंट के लिए दीर्घकालिक बचत योजना।

निवेशकों को सरकारी गारंटी प्राप्त होती है।

इसमें कर लाभ भी मिलता है।

8. पोस्ट ऑफिस मासिक आय योजना (MIS)

विशेषताएँ: 5 वर्षों की अवधि के लिए।

ब्याज दर लगभग 6.6% प्रति वर्ष होती है।

मासिक आय के रूप में ब्याज प्राप्त होता है।