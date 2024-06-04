scorecardresearch
West Bengal Lok Sabha Election Result 2024: बंगाल में दीदी की आंधी, TMC 19 और BJP 4 सीट पर आगे

लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर तेजी से मतगणना हो रही है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के दावों से इतर दीदी की आंधी चलती दिख रही है। TMC 19 और बीजेपी 4 सीट पर आगे है। आखिरी नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे।

BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2024 10:44 IST
लोकसभा चुनावों के लिए पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर तेजी से मतगणना हो रही है। शुरुआती नतीजों के मुताबिक बंगाल में बीजेपी के दावों से इतर दीदी की आंधी चलती दिख रही है। TMC 19 और बीजेपी 4 सीट पर आगे है। आखिरी नतीजे शाम तक घोषित कर दिए जाएंगे। सभी उम्मीदवारों और पार्टियों की निगाहें ईवीएम पर टिकी हुई हैं। जनता ने किसे सिरमाथे पर बिठाया है और किसे वनवास भेजा है, कुछ ही घंटों बाद यह मालूम चल जाएगा।

राज्य में सातों के सातों चरणों में खूनी खेल

इस चुनाव में हिंसा तो कई राज्यों में हुई, लेकिन जिस राज्य में सातों के सातों चरणों में खूनी खेल देखा गया, वो है पश्चिम बंगाल। हत्या से लेकर हिंसा की जो तस्वीरें बंगाल से सामने आईं, उससे चुनाव आयोग तक चिंतित नजर आया। पश्चिम बंगाल में खूनी संग्राम को देखते हुए चुनाव आयोग ने 19 जून तक सुरक्षाबलों की तैनाती का फैसला किया है। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षाबलों की 400 कंपनियां तैनात रहेंगी। अंदेशा है कि चुनाव नतीजों के बाद हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। 

बंगाल में हर चरण में बंपर वोटिंग देखी जा रही है। सातवें चरण के चुनाव में 76.80 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया। हालांकि यह वोट प्रतिशत 2019 में हुए आम चुनाव के दौरान दर्ज किए गए मत प्रतिशत से कम है। 2019 में इन सीटों पर 78.51 प्रतिशत मतदान हुआ था और 2021 के विधानसभा चुनाव में 79 प्रतिशत मतदान हुआ था।  इस बार सबसे अधिक 84.31 प्रतिशत मतदान बशीरहाट लोकसभा सीट पर दर्ज किया गया। इसके बाद मथुरापुर में 82.02 प्रतिशत, डायमंड हार्बर में 81.04 प्रतिशत, बारासात में 80.18 प्रतिशत, जयनगर में 80.08 प्रतिशत, जादवपुर में 76.68 प्रतिशत और दमदम में 73.81 प्रतिशत मतदान हुआ।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 4, 2024