Lok Sabha Results 2024 : पोस्टल बैलट की गिनती शुरू, कुछ मिनटों में आने लगेंगे रुझान, मतगणना

लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट कुछ घंटों में हमारे सामने होगा। सुबह 8 बजे से मतगणना केंद्रों पर वोटों की गिनती शुरू हो गई। सबसे पहले पोस्टल बैलट गिने जा रहे हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVMs) की बारी आएगी। 542 सीटों पर अगला सांसद कौन और किस पार्टी का होगा, यह शाम तक पता चल जाएगा। सूरत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को पहले ही विजेता घोषित किया जा चुका है। निर्वाचन आयोग (ECI) की वेबसाइट www.results.eci.gov.in पर भी रिजल्ट का अपडेट मिलेगा। अधिकतर एग्जिट पोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की लगातार तीसरी जीत का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का INDIA गठबंधन भी जीत का दावा कर रहा है।

लोकसभा चुनाव की काउंटिंग के दौरान जिन राज्यों के नतीजों पर खास नजर रहेगी, उनमें दक्षिणी राज्यों के अलावा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान शामिल हैं। मंगलवार को ही आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव 2024 की मतगणना भी होगी। 25 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आज ही घोषित किए जाएंगे।

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलट से डाले गए वोटों की गिनती की जाएगी। उसके बाद EVMs खुलेंगी. थोड़ी देर में पहला रुझान आ सकता है।

नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने ANI से कहा, 'मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आज भारत की जनता चयन करेगी भाजपा की, पीएम मोदी के विकास नीतियों को, विकसित भारत की विजन को चयन करेगी। मैं जानती हूं कि तीसरी बार फिर मोदी की सरकार।'

कांग्रेस नेता राजमणि पटेल ने मतगणना शुरू होने से पहले PTI से कहा, 'हर कोई अपना एग्जिट पोल देता है, सोशल मीडिया अपना काम करता है, चुनाव आयोग अपना काम करता है, लेकिन बहुत कम लोग निष्पक्ष काम करते हैं। लेकिन, जमीनी स्तर पर काम करते हुए लोगों की प्रतिक्रिया को देखते हुए, मुझे लगता है कि भारत में गठबंधन सरकार बनाएगा।

BJP प्रत्याशी सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने खंडवा में पूजा-अर्चना की। उन्होंने कहा, 'आज मंगलवार और आज सबका मंगल होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में हमारे देश का भी मंगल हो रहा है। भगवान का आर्शीवाद हम पर है... पूरा विश्वास है कि ऐतिहासिक जीत होगी और 400 पार का नारा पूरा होगा।'