3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग, 18 कैंडिडेट, UP में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच सपा के चीफ व्हिप का इस्तीफा !

Newsभारत3 राज्यों में 15 राज्यसभा सीटों पर वोटिंग, 18 कैंडिडेट, UP में क्रॉस वोटिंग की आशंका के बीच सपा के चीफ व्हिप का इस्तीफा !

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी विधानसभा में वोट डाला। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों ने वोट दिया है। मुझे विश्वास है कि सभी ने पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर ही वोट दिया है। मैं तभी कुछ बोलूंगा , जब नतीजे आ जाएंगे।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi,UPDATED: Feb 27, 2024 13:49 IST
3 राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है
3 राज्यसभा की 15 सीटों पर आज सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है। 3 राज्यों Uttar Pradesh, Himachal Pradesh और Karnataka में मतदान हो रहा है। शाम 5 बजे के बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। रात तक नतीजे आने की उम्मीद है। उधर, वोटिंग के दौरान यूपी में सपा के चीफ व्हिप और विधायक मनोज कुमार पांडे ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। नामांकन के आखिरी दिन (21 फरवरी) भाजपा ने उत्तर प्रदेश से 8वां प्रत्याशी संजय सेठ को उतार दिया था। इससे सपा का गणित बिगड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 तो हिमाचल प्रदेश की एक सीट पर चुनाव हैं। तीनों ही राज्यों में क्रॉस वोटिंग की आशंका है। वजह है- 15 सीटों पर 18 कैंडिडेट मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 8 विधायकों पर सस्पेंस है। 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हैं, जिनमें से 12 राज्यों की 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। 

भाजपा चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है- अखिलेश 

राज्यसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कहा- सरकार के खिलाफ खड़े होने का बूता सबमें नहीं होता। हर किसी पर प्रेशर होता है। ऐसा कोई नहीं है, जो ये न जानता हो कि भाजपा जीतने के लिए किस हद तक जा सकती है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जो हुआ, वो सबने देखा। जब यूपी की बारी आई तो वोट हासिल करने के लिए भाजपा ने सबकुछ किया। जो हमें छोड़कर गए, शायद उनमें सरकार के खिलाफ खड़े होने की कुव्वत नहीं थी। उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि पार्टी के नेता चाहते हैं कि ऐसे लोगों को दूर रखा जाए। 

गणित बिगाड़ने में भाजपा की महारत- सपा नेता शाहिद मंजूर 

सपा नेता शाहिद मंजूर ने कहा- वोट काउंटिंग और गणित समझिए। भाजपा गणित बिगाड़ने में एक्सपर्ट है। सपा का बेस वोटर कहीं नहीं गया। हमारी पार्टी नहीं टूटेगी। वो लोग, जो पहले हमारे यहां आए और बाद में चले गए, इससे हमें मतलब नहीं है। बेस वोटर्स को देखिए, वो अभी भी हमारे साथ है। 

सिद्धारमैया बोले- भाजपा बिना संख्याबल के क्या कर लेगी? 

कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने विधान सभा में वोट डाला। कहा- उन्होंने (भाजपा) चुनाव जीतने के लिए कैंडिडेट उतारा है, लेकिन 5वें कैंडिडेट को 45 वोट चाहिए होंगे। क्या उनके पास 45 वोट हैं? संख्याबल के बिना वे क्या कर लेंगे। वे जानते हैं कि उनके पास नंबर नहीं है, इसके बावजूद उन्होंने कुपेंद्र रेड्डी को उतारा। वे विधायकों को अपने में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए FIR की गई है। मुझे विश्वास है कि हमारे तीनों कैंडिडेट जीतेंगे।

हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी वोट डाला 

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी विधानसभा में वोट डाला। उन्होंने कहा कि हमारे सभी विधायकों ने वोट दिया है। मुझे विश्वास है कि सभी ने पार्टी की विचारधारा को ध्यान में रखकर ही वोट दिया है। मैं तभी कुछ पाऊंगा, जब नतीजे आ जाएंगे। भाजपा में अंतरात्मा नाम की चीज नहीं है, वहां तो पैसा अंतरात्मा चलता है।

Feb 27, 2024