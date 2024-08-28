BJP के Bengal बंद के दौरान हिंसा, उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता की कार पर फायरिंग, कई बीजेपी नेता हिरासत में, पूरे राज्य में प्रदर्शन जारी

कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप-मर्डर केस में छात्र संगठनों के प्रोटेस्ट मार्च के बाद भाजपा ने बुधवार को 12 घंटे का बंगाल बंद बुलाया है। बंद के दौरान पुलिस और भाजपा समर्थकों के बीच कई जिलों में झड़प हुई है। सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया है। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटापारा में बंद के दौरान भाजपा नेता की कार पर फायरिंग हुई है। भाजपा नेता प्रियंगु पांडे ने बताया- TMC के लगभग 50-60 लोगों ने रोड ब्लॉक कर गाड़ी रुकवाई और भीड़ की ओर से 6-7 राउंड फायरिंग की गई और 7-8 बम फेंके गए। ड्राइवर समेत दो लोगों को गोली लगी है। एक गंभीर है। नादिया और मंगलबाड़ी चौरंगी में भी भाजपा और TMC कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। दुकानें बंद करवाने पहुंचे भाजपा समर्थकों को TMC समर्थकों ने लाठी-डंडे से हमला किया। बनगांव और बारासात दक्षिण में ट्रेनें रोक दी गईं। कूच बिहार में सरकारी बस चालकों को गाड़ी चलाते समय हेलमेट पहने देखा गया।

हुगली के मानकुंडु स्टेशन पर भीड़ ने ट्रेन रोकी

बंगाल भाजपा ने X पर मनकुंडु स्टेशन के वीडियो पोस्ट किए हैं। कैप्शन में लिखा- बंगाल पुलिस ने ममता की कठपुतली बनकर हुगली के मनकुंडु स्टेशन पर बंगाल बंद को कुचलने की कोशिश की। लेकिन बंगाल की भावना को तोड़ा नहीं जा सकता। बंगाल भाजपा के साथ आम नागरिक खड़े रहे, जिससे ट्रेन रुक गई।

फायरिंग में दो घायल, एक गंभीर

भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने बताया कि प्रियंगु पांडे की कार पर 7 राउंड फायरिंग की गई है। ये सब ACP की मौजूदगी में हुआ। प्रियंगु पांडे को मारने की प्लानिंग थी। ड्राइवर समेत दो लोग घायल हैं। एक गंभीर है।

नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए

नंदीग्राम में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी भाजपा के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार (27 अगस्त) को छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई के बाद राज्यपाल सीवी आनंद बोस से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की अपील की। उन्होंने दावा किया कि पुलिस की कार्रवाई में 17 महिलाओं सहित 160 से अधिक प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं।

बस ड्राइवर ने कहा- सरकार ने हेलमेट पहनने का आदेश दिया

उत्तर दिनाजपुर में उत्तर बंगाल राज्य परिवहन निगम (NBSTC) की बसों के ड्राइवर हेलमेट पहने नजर आए। एक बस ड्राइवर ने कहा, 'हम हेलमेट पहन रहे हैं क्योंकि आज बंद बुलाया गया है। सरकार ने हमें सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनने का आदेश दिया है।'

ममता बोलीं- TMC छात्र परिषद का स्थापना दिवस ट्रेनी डॉक्टर को समर्पित

भाजपा के बंगाल बंद के बीच सीएम ममता बनर्जी ने बुधवार (27 अगस्त) को X पर लिखा, 'आज मैं तृणमूल छात्र परिषद का स्थापना दिवस हमारी बहन (ट्रेनी डॉक्टर) को समर्पित करती हूं, जिनकी कुछ दिन पहले आरजी कर अस्पताल में मौत पर हमने शोक व्यक्त किया था। उस बहन के परिवार के प्रति हमारी संवेदना है, जिसे बेरहमी से प्रताड़ित कर मौत के घाट उतार दिया गया। साथ ही भारत की उन सभी महिलाओं के प्रति संवेदना है, जो इस तरह की घटनाओं का शिकार हुई हैं। सॉरी।'

नड्डा बोले- ममता ने क्रूरता और तानाशाही की हदें पार कीं

नबन्ना मार्च के दौरान हिंसा को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि TMC चीफ ममता बनर्जी ने बंगाल में क्रूरता और तानाशाही की सभी हदें पार कर दी हैं। इन्होंने महिला की अस्मिता के रक्षा के लिए संघर्ष कर रहR जनता को सत्ता के अहंकार में पैरों तले रौंदा और प्रताड़ित किया है।नड्डा ने कहा- कोलकाता से पुलिस की मनमानी की तस्वीरों ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को मानने वाले हर इंसान को नाराज किया है। दीदी के पश्चिम बंगाल में बलात्कारियों और अपराधियों की मदद पर सराहना होती है, लेकिन महिला सुरक्षा के लिए बोलना अपराध है।

बंद के विरोध में TMC ने ट्रेन रोकी

भाजपा के बंद के विरोध में TMC कार्यकर्ताओं ने भी बनगांव-सियालदह के बीच में ट्रेन रोककर नारेबाजी की। पुलिस ने पहुंचकर नारेबाजी कर रहे कार्यकर्ताओं को हटाया। तब जाकर ट्रेन आगे बढ़ी।

भाजपाइयों ने बस रोकी, पुलिस ने हिरासत में लिया

पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। कार्यकर्ताओं ने यहां बसें रोकीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।

सरकार का आदेश- कर्मचारियों ने छुट्‌टी ली तो सैलरी कटेगी

सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इसमें कहा गया कि 28 अगस्त को किसी भी सरकारी कर्मचारी को आकस्मिक छुट्टी नहीं दी जाएगी। न ही पूरे दिन के लिए किसी की छुट्टी अप्रूव होगी। जो कर्मचारी 27 अगस्त को छुट्टी पर थे, उन्हें 28 अगस्त को ड्यूटी पर लौटना होगा। कोई छुट्टी पर रहेगा तो उसकी एक दिन की सैलरी काटी जाएगी।

नबन्ना मार्च में 100 से ज्यादा छात्र घायल, 200 से ज्यादा गिरफ्तार

मंगलवार (27 अगस्त) को पश्चिमबंग छात्र समाज ने सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर कोलकाता में राज्य सचिवालय नबन्ना की ओर मार्च निकाला था। बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले भी दागे। इसमें 100 से ज्यादा छात्र, 25 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। 200 से अधिक लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। करीब 12.30 बजे शुरू हुआ प्रदर्शन शाम 6.30 बजे तक चला। प्रदर्शन रोकने के लिए सरकार ने 6 हजार पुलिस जवान सड़कों पर उतारे थे।कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। इसके बाद देशभर के डॉक्टर सड़क पर उतर आए थे। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद डॉक्टरों ने हड़ताल कैंसिल कर दी। हालांकि, कोलकाता में प्रदर्शन जारी है।