Kolkata Rape-Murder Case: छात्र संगठन का नबन्ना अभियान, छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े

Kolkata Rape-Murder Case: छात्र संगठन का नबन्ना अभियान, छात्रों ने बैरिकेडिंग तोड़ी, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले छोड़े
प्रदर्शनकारियों को नबन्ना जाने से रोकने के लिए 7 रूट पर तीन लेयर में 6 हजार की फोर्स तैनात है। 19 पॉइंट्स पर बैरिकेंडिंग और 21 पॉइंट्स पर डीसीपी तैनात किए गए हैं। हावड़ा ब्रिज बंद कर दिया है। निगरानी के लिए ड्रोन की मदद ली जा रही है। राज्य सचिवालय नबन्ना के पास BNS की धारा 163 (CrPC की धारा 144) लगा दी गई है। यहां एक साथ 5 से ज्यादा लोग नहीं जुटेंगे। इसके अलावा यहां क्रेन के जरिए भारी कंटेनर भी सड़कों पर रखे गए हैं, ताकि प्रदर्शकारी आगे न बढ़ पाएं।
कोलकाता में 8-9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप-मर्डर के विरोध में मंगलवार को छात्र और मजदूर संगठन रैली निकाल रहे हैं। नबन्ना अभिजान मार्च निकाल रहे पश्चिम बंग छात्र समाज और संग्रामी जोथा मंच ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। प्रदर्शनकारियों की रैली दोपहर करीब 12:45 बजे शुरू हुई। प्रदर्शनकारियों ने हावड़ा से लगे संतरागाछी में बैरिकेडिंग तोड़ दी। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शकारियों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने हिंसा का हवाला देते हुए रैली को गैरकानूनी बताया है।
भाजपा बोली- ममता देश की सबसे बड़ी तानाशाह
कोलकाता के RG कर अस्पताल रेप-मर्डर मामले पर भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, "अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी हैं। सच सामने आना चाहिए, जांच एजेंसी CBI को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। सच को दबाया नहीं जा सकता और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक ये लोग अपने पदों पर हैं और छात्रों को कुचल रहे हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा जैसा कि आज उठाया गया है।"
प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया
प्रदर्शनकारियों ने लाठीचार्ज और वाटर कैनन का जवाब पथराव करके दिया। प्रदर्शनकारियों की ओर से फेंके गए पत्थर में कुछ पुलिसकर्मी चोटिल हो गए।
वाटर कैनन के फोर्स के बीच प्रदर्शन जारी
प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए कोलकाता पुलिस वाटर कैनन चला रही है। इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहीं अड़े हुए हैं और उनका प्रदर्शन जारी है।
BJP का आरोप- 4 छात्र कार्यकर्ता लापता, पुलिस बोली- हिंसा की साजिश कर रहे थे
राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि चार छात्र कार्यकर्ता लापता हैं। पुलिस ने उन्हें हत्या की साजिश और हत्या के प्रयास के केस में गिरफ्तार किया है। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि लापता होने का आरोप झूठा है। पुलिस का कहना है कि चारों मंगलवार के नबन्ना अभिजान के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रचने की योजना बना रहे थे।
ममता बनर्जी के बंगले की सुरक्षा बढ़ाई गई
नबन्ना रैली निकालने वाले छात्र संगठन ने CM ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग की है। ऐसे में पुलिस ने हरीश चटर्जी स्ट्रीट पर बने CM हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी है। ममता का यह बंगला नबन्ना सचिवालय से 6 किमी दूर है।
पुलिस ने हावड़ा ब्रिज को बंद किया
कोलकाता पुलिस ने हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया गया है। सड़क के दोनों ओर पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। इससे ऑफिस जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है। प्रदर्शनकारियों को सचिवालय की ओर नहीं जाने दिया जा रहा है।
सचिवालय नबन्ना के आस-पास धारा 163 लागू
एडीजी (कानून और व्यवस्था) मनोज वर्मा का कहना है कि प्रदर्शन के दौरान उपद्रवी अराजकता भड़काने की कोशिश करेंगे, ऐसी खुफिया जानकारी मिली है। इसलिए राज्य सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (CrPC की धारा 144) के तहत नबन्ना (राज्य सचिवालय) के पास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके जिसके तहत पांच या उससे ज्यादा लोग यहां इकट्ठा नहीं हो सकते। कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रतिम सरकार ने कहा कि हमने रैली के लिए आवेदन खारिज कर दिया क्योंकि उन्होंने औपचारिक अनुमति नहीं ली थी। संगठनों ने अधूरी जानकारी दी थी। पुलिस ने 19 जगहों पर बैरिकेडिंग की है। कई जगह करीब 26 DCP तैनात किए हैं।
TMC का आरोप- छात्रों को भड़काने की साजिश BJP ने की
तृणमूल कांग्रेस ने रैली को माहौल बिगाड़ने की साजिश बताया है। TMC ने कुछ वीडियो जारी किए हैं, जिनमें पश्चिम मेदिनीपुर जिले के घाटल के भाजपा नेताओं को हिंसा भड़काने की योजना बनाते हुए दिखाया गया है। वीडियो में दिखाए गए लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है।