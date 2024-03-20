UPSC Exam Latest News: लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी सिविल सेवा 2024 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित

scorecardresearch
यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा शुरू में 26 मई, 2024 के लिए निर्धारित की गई थी। यूपीएससी सिविल सेवा 2024 परीक्षा का लक्ष्य विभिन्न सेवाओं में लगभग 1,056 रिक्तियों को भरना है। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवारों को यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाने की सलाह दी जाती है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 20, 2024 11:41 IST
लोकसभा चुनाव के कारण यूपीएससी सिविल सेवा 2024 प्रारंभिक परीक्षा स्थगित

Union Public Service Commission (UPSC) ने मंगलवार को घोषणा की कि मूल रूप से 26 मई को होने वाली सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लोकसभा चुनावों के साथ ओवरलैप का हवाला देते हुए 16 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। नाव के कार्यक्रम के कारण, आयोग ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2024 को स्थगित करने का निर्णय लिया है, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2024 के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी 26-05-2024 से 16 जनवरी तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। -06-2024,'' यूपीएससी द्वारा जारी आधिकारिक नोटिस पढ़ें।

लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से सात चरणों में होंगे। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 

यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2024: चयन प्रक्रिया

(I) मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) और

(II) विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा (लिखित और साक्षात्कार)।

