'मैं हूं मोदी का परिवार...', बीजेपी ने शुरू किया नया कैम्पेन

उन्होंने आगे कहा,'आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है। मोदी की गारंटी यानि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी. तेलंगाना में जैसे TRS के BRS बनने से कुछ नही बदला था। वैसे ही BRS की जगह कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदलने वाला।

New Delhi,UPDATED: Mar 4, 2024 16:05 IST
'मैं हूं मोदी का परिवार...', बीजेपी ने शुरू किया नया कैम्पेन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना के अदिलाबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए RJD चीफ लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया. पीएम मोदी ने कहा कि मेरे परिवार को लेकर मुझ पर निशाना साधा गया। लेकिन, अब पूरा देश बोल रहा है कि मैं हू मोदी का परिवार. उन्होंने कहा कि परिवारवादी पार्टी के चेहरे अलग हो सकते हैं, लेकिन चरित्र एक ही होता है. दो पक्की चीजें हैं इनके चरित्र में एक झूठ और दूसरा लूट।

उन्होंने आगे कहा,'आज पूरे देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है. मोदी की गारंटी यानि मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी। तेलंगाना में जैसे TRS के BRS बनने से कुछ नही बदला था. वैसे ही BRS की जगह कांग्रेस के आने से कुछ नहीं बदलने वाला। ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये कल मुझसे यह भी  कह सकते हैं कि कभी तुम्हे जेल नहीं हुई, इसलिए तुम राजनीति में नही आ सकते।'

140 करोड़ देशवासी ही मेरा परिवार

पीएम मोदी ने कहा,'मेरा जीवन खुली किताब है. एक सपना लेकर बचपन में घर छोड़ा था कि मैं देशवासियों के लिए जिउंगा। मेरा पल-पल सिर्फ आपके लिए होगा. मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा. आपका सपना ही मेरा संकल्प होगा। आपके सपनों को पूरा करने के लिए जिंदगी खपा दूंगा। देश के कोटी-कोटी लोग मुझे अपना मानते हैं। अपने परिवार के सदस्य की तरह मानते हैं। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है।'

आपके लिए जूझता रहूंगा: PM मोदी

प्रधानमंत्री ने कहा,'ये नौजवान यही मेरा परिवार हैं. देश की करोड़ों बेंटियां माताए बहनें यही मोदी का परिवार हैं. देश का हर गरीब मेरा परिवार है, बच्चे बुजुर्ग मोदी का परिवार हैं. जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है. मेरा भारत मेरा परिवार है। आपके लिए जी रहा हूं और जूझता रहूंगा।'

अबकी बार 400 बार का मंत्र दोहराया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,'कल भी मैंने दिनभर सभी मंत्री, भारत सरकार सभी वरिष्ठ सचिव और अधिकारी यानि टॉप टीम, करीब सवा सौ लोग, वहां चुनाव की चर्चा नहीं की। मैंने विकसित भारत निर्माण के लिए एक-एक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। हर कोई अब अबकी बार 400 पार की बातें कर रहा है।' इस दौरान पीएन ने सवाल पूछा कि क्या क्या बीजेपी सरकार आने से पहले कोई कल्पना कर सकता था कि एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति होगी.' पीएम मोदी ने कहा',आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय बनाने का काम बीजेपी सरकार ने किया था. हमने जनजातीय समुदाय के लिए जब भी फैसले किए इन्होंने विरोध करने का कोई मौका नही छोड़ा।

Mar 4, 2024