scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतUP सरकार की नई SOCIAL MEDIA POLICY!! उम्रक़ैद से लेकर दे सकते हैं 8 लाख रुपए!!

UP सरकार की नई SOCIAL MEDIA POLICY!! उम्रक़ैद से लेकर दे सकते हैं 8 लाख रुपए!!

ऐसे में योगी सरकार अब आये दिन सोशल मीडिया के ज़रिए देश को बदनाम करने वाले देशविरोधी पोस्ट के ख़िलाफ़ सतर्कता बरतते हुए ऐसे पोस्ट के लिए कारवाही करेगी। 

Advertisement
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 14:48 IST

UP सरकार हमेशा कुछ ना कुछ अलग और ख़ास प्रावधानों को जनता से रूबरू कराती है। ये सारे नियम-क़ानून जनता के हित में ही लिए जाते हैं। ऐसे में योगी सरकार अब आये दिन सोशल मीडिया के ज़रिए देश को बदनाम करने वाले देशविरोधी पोस्ट के ख़िलाफ़ सतर्कता बरतते हुए ऐसे पोस्ट के लिए कारवाही करेगी। 

advertisement

Also Read: कौन हैं Kevan Parekh? Apple के नये CFO!

देशविरोधी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने पर अब होगी सज़ा

देशविरोधी आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करने वालों के लिए अब UP सरकार ने तीन साल से लेकर उम्रक़ैद तक का प्रावधान बना दिया है। इस सोशल मीडिया पॉलिसी को पूरे कैबिनेट की बैठक से मंज़ूरी मिल चुकी है। साथ ही इन पोस्ट के ख़िलाफ़ लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए फर्म और एजेंसी के द्वारा विज्ञापन (advertisement) का भी प्रावधान है। 

यूपी सरकार अब सोशल मीडिया के ज़रिए जानता तक पहुँचाएगी जानकारी

UP सरकार अब फर्म और एजेंसी की मदद से सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे X, FACEBOOK, INSTAGRAM और YOUTUBE पर जनकल्याणकारी, लाभकारी योजनाएँ और उपलब्धियों की जानकारी जनता तक पहुँचायेगी। ये जानकारी विज्ञापन के रूप में content, reel, post, tweet और video के ज़रिए फैलाई जाएगी। 



एजेंसी और फर्म को follower और subscriber में बाँटा

इसमें एजेंसी और फर्म को follower और subscriber में बाँटा गया है जैसे 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 30 हज़ार तो वहीं YOUTUBE VIDEO, SHORT और PODCAST के भुगतान के लिए इसे 8 लाख, 7 लाख, 6 लाख और 4 लाख में बाँटा गया है। 

राष्ट्रविरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर अब होगी 3 साल की सज़ा

UP सरकार की जो नई सोशल मीडिया पॉलिसी है उसमें राष्ट्रविरोधी कंटेंट पोस्ट करने पर 3 साल से लेकर उम्रक़ैद का प्रावधान है वहीं पहले यानी आजतक IT ACT की धारा 66 E और 66 F के तहत कार्यवाही करवाई जाती थी साथ ही अभद्र और अश्लील कंटेंट पोस्ट करने पर उसे आपराधिक मान कर मुक़दमे का सामना करना पड़ सकता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Aug 28, 2024