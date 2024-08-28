कौन हैं Kevan Parekh? Apple के नये CFO!

scorecardresearch
2014 से CFO रहे Luca Maestri के पद का कार्यभार Parekh जनवरी से सम्भालेंगे। ये Parekh के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि वो Apple की प्रतिष्ठित कार्यकारी टीम में शामिल हो गये हैं।

प्रतिष्ठा अग्निहोत्री (Pratishtha Agnihotri)
New Delhi,UPDATED: Aug 28, 2024 12:55 IST

Apple Inc. ने हाल ही में किया है एक बड़ा ऐलान जिसमें उन्हेंने अपने चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर/ Chief Financial Officer (CFO) के रूप में Kevan Parekh को नियुक्त करने की बात की है। 2014 से CFO रहे Luca Maestri के पद का कार्यभार Parekh जनवरी से सम्भालेंगे। ये Parekh के करियर में एक बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि वो Apple की प्रतिष्ठित कार्यकारी टीम में शामिल हो गये हैं। अब वो दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक Apple को अपनी शानदार रणनीतियों से चलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं। 

2013 से शुरू हुआ था Kevan Parekh का Apple के साथ शुरू

Kevan Parekh का Apple कंपनी के साथ सफ़र साल 2013 के जून से शुरू हुआ था और बीते 11 सालों में उन्होंने कंपनी के नेतृत्व में एक अहम भूमिका निभाई है। हाल ही में Parekh, Apple कंपनी के Financial Planning and Analysis के Vice President हैं , एक ऐसी भूमिका निभाई है जिसमें उन्हें निवेशक संबंध, मार्केट रिसर्च और फ़ाइनेंस के लाभ के साथ Apple के फाइनेंस के महत्वपूर्ण पहलुओं का प्रबंधन करते देखा गया है। 

Apple के साथ जुड़ने से पहले कहाँ काम करते थे Kevan Parekh?

Apple के साथ जुड़ने से पहले, Parekh ने कई कंपनियों में फाइनेंस के क्षेत्र में ही काम कर के अनुभव हासिल किया था। Parekh ने चार साल से ज़्यादा Thomson Reuters और पाँच साल से ज़्यादा General Motors में काम किया जहां उन्होंने फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजी में निपुणता हासिल की। Parekh ने इंजीनियरिंग की है और उनके पास Michigan विश्वविद्यालय की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में विज्ञान की स्नातक डिग्री है। भले ही Parekh को ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं लेकिन Apple में वो एक बड़ी भूमिका अदा करते हैं और यही कारण है कि वो CEO Tim Cook को फाइनेंस और सेल्स के मुद्दों के लिए डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं।

