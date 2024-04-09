UP Board Class 10, 12 Result 2024 Live: हाईस्कूल, इंटर के रिजल्ट आने वाला है

UP Board की हाईस्कूल व इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा के परिणाम घोषित होने वाले हैं। इस साल यूपी बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 का रिजल्ट 15 अप्रैल 2024 के आसपास जारी कर दिया जाएगा।उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद (यूपी बोर्ड) की ओर से आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन जिस प्रकार तेजी के साथ 3 करोड़ से ज्यादा उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन 31 मार्च से पहले 12 दिन में पूरा कर लिया गया है, उससे उम्मीद है कि यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट अप्रैल में ही किसी दिन जारी किए जा सकते हैं।

यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटर परीक्षा upmsp.edu.in को लगातार चेक करते रहें। यूपी बोर्ड परीक्षा में भाग लेने वाले करीब 55 लाख छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है।