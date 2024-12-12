ये दीवानगी की मिसाल है! 8 महीने पहले ही बिक गए टेस्ट मैच के टिकट, भारत से जुड़ा  है मामला

टेस्ट क्रिकेट मैच की दिवानगी लोगों के सर चढ़ कर बोल रही है। मैच के 8 महीने पहले से ही सारी टिकट बुक हो गई है जी हां आपने सही पढ़ा।



ये वाकई में हैरान करने वाला मामला है कि इंग्लैंड में एशेज सीरीज के अलावा भी कोई टेस्ट मैच हो सकता है। भारतीय टीम के अगले साल इंग्लैंड दौरे के दौरान जो दूसरा टेस्ट बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा, उसके पहले चार दिनों के टिकट पहले ही बिक चुके हैं। यह घटना इंग्लैंड के क्रिकेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि यह पहली बार है जब किसी गैर-एशेज टेस्ट मैच के लिए इतने जल्दी टिकट बिक गए हैं। सीरीज का आगाज 20 जून 2025 से होगा और यह 4 अगस्त 2025 तक खेली जाएगी। लीड्स, बर्मिंघम, लॉर्ड्स, मैनचेस्टर और लंदन के द ओवल में ये टेस्ट मैच खेले जाएंगा। दूसरा टेस्ट मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा।

advertisement

इस उत्साह का प्रमुख कारण भारत और इंग्लैंड के बीच की जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता हो सकती है। दोनों टीमों के बीच मैच हमेशा ही रोमांचक और दिलचस्प होते हैं, और भारतीय फैंस का इंग्लैंड दौरे को लेकर हमेशा ही खास उत्साह होता है। पिछले कुछ सालों में भारत ने इंग्लैंड में कुछ ऐतिहासिक जीतें हासिल की हैं, जिससे दोनों देशों के बीच क्रिकेट प्रेम और बढ़ा है।

यह भी देखा जाएगा कि इस सीरीज में भारतीय टीम के प्रमुख खिलाड़ी जैसे रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर. अश्विन, और रवींद्र जडेजा को शामिल किया जाता है या नहीं। ये खिलाड़ी टीम की ताकत में इजाफा कर सकते हैं, और भारतीय टीम के लिए एक नई वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत होगी, जो एक दिलचस्प पहलू है।

फैंस का ये उत्साह यह दिखाता है कि टेस्ट क्रिकेट की लोकप्रियता अभी भी कायम है, और भारत-इंग्लैंड जैसी सीरीज में तो यह और भी ज्यादा महसूस होती है।