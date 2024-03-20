नमो एप पर नंबर वन बनने की मची होड़... जानिए कौन बना नंबर वन?

विकसित भारत संकल्प' को लेकर PM Modi की अपील के बाद Namo App पर नंबर वन बनने की होड़ मची है। बीजेपी नमो एप पर 'एंबेसडर अभियान' चला रही है। पिछले दो महीने से पार्टी इस अभियान में जुटी है और इस दौरान लाखों लोगों को 'विकसित भारत एंबेसडर' बनाया गया है। पार्टी के मंत्री, नेता और कार्यकर्ता लोगों को इस एप से जोड़ रहे हैं और इसके लिए उन्हें प्रशंसा भी मिलती है।बताया जा रहा है कि बीजेपी के इस अभियान के दौरान दो करोड़ से ज्यादा लोगों को 'विकसित भारत एंबेसडर' बनाया गया है। पिछले कई हफ्तों से उत्तर प्रदेश के नेता नमो ऐप में सबसे सक्रिय और सबसे अव्वल नजर आ रहे हैं। नीरज ने बनाए 50,000 से ज्यादा "विकसित भारत एंबेसडर"। बीजेपी नेता नीरज सिंह ने इस सप्ताह नमो एप में 50,000 से अधिक नए "विकसित भारत एंबेसडर" जोड़कर भारत में प्रथम स्थान हासिल किया। इसके लिए उन्हें एक सर्टिफिकेट भी दिया गया।

डिप्टी सीएम बृजेश पाठक भी बने नंबर वन

नमो ऐप पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक प्रतियोगिता रखी है। हर हफ्ते नमो ऐप पर सबसे ज्यादा सब्सक्राइब कराने वाले नेता को नंबर वन का खिताब दिया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के छोटे बेटे और बीजेपी नेता नीरज सिंह इस हफ्ते नमो ऐप में अव्वल आए। पिछले हफ्ते उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक नमो एप पर नंबर वन रहे थे।

नमो एप पर टॉप करने वालों को मिलता है सर्टिफिकेट

बता दें कि, हर हफ्ते नमो ऐप पर देशभर की रेटिंग आती है। किस बीजेपी नेता या कार्यकर्ता की नमो एप पर सबसे ज्यादा सक्रीयता रही।

यह देखा जाता है कि किस नेता के खाते से कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया। मसलन, एक हफ्ते के भीतर जिस भी नेता ने एप पर अपनी सक्रियता दिखाई उन्हें प्रशंसा के रूप में एक सर्टिफिकेट दिया जाता है।