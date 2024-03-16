लोकसभा चुनावों का ऐलान, जानिए कहां-कहां कब होगा मतदान

चुनाव आयोग (Election Commission) ने शनिवार (16 मार्च, 2024) को लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि 543 लोकसभा सीटों के लिए सात फेज में वोट डाले जाएंगे और 4 जून को चुनाव के नतीजों का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बार मई की बजाए जून में नई सरकार का गठन होगा। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होगी और आखिरी मतदान 1 जून को होगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली-एनसीआर की सीटों पर वोटिंग की तारीख भी सामने आ गई है. दिल्ली में एक ही चरण में वोटिंग होगी. यहां छठे चरण में 25 मई को मतदान होगा. जबकि यूपी की नोएडा और गाजियाबाद में 26 अप्रैल को मतदान होगा. हरियाणा की गुड़गांव और फरीदाबाद सीट पर भी 25 मई की वोटिंग होगी.

इस बार भी लोकसभा चुनाव सात चरणों में होंगे. वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू हो रही है और 4 जून को नतीजे आएंगे. 2019 के आम चुनाव में भी कुल सात फेज में वोटिंग हुई थी.

- पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा. इसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग होगी.

- दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी. इसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर वोटिंग होगी.

- तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होगी. 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग होगी.

- चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी. 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी.

- पांचवें चरण में 20 मई को वोटिंग होगी. 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोटिंग होगी.

- छठे चरण में 25 मई को वोटिंग होगी. 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी.

- सातवें चरण में 1 जून को वोटिंग होगी. 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी.

- नतीजे 4 जून को आएंगे.

किस राज्य में क्या चुनावी शेड्यूल?​

चुनाव आयोग के मुताबिक, दिल्ली की सभी सात सीटें और गुड़गांव, फरीदाबाद सीट पर छठे चरण में 25 मई (शनिवार) को वोटिंग होगी. 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन जारी होगा. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 6 मई है. नामांकन वापस लेने की तारीख 9 मई है.

इसी तरह, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में 28 मार्च को नोटिफिकेशन जारी होगा. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 4 अप्रैल होगी. नामांकन वापसी की आखिरी तारीख 8 अप्रैल होगी. 26 अप्रैल को वोटिंग होगी।

2019 के चुनाव में दिल्ली की सभी सात सीटों पर छठे चरण में वोटिंग हुई थी. तब बीजेपी ने सातों सीटों पर जीत दर्ज की थी. कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था. इस बार बीजेपी से मुकाबले करने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस किया और संयुक्त उम्मीदवार उतारने जा रही है।

'2019 में बीजेपी को मिले थे 56 फीसदी वोट'

2019 के आम चुनाव में बीजेपी ने दिल्ली में 56.9 फीसदी वोट हासिल किए थे. कांग्रेस को 22.6 फीसदी और AAP को 18.2 फीसदी वोट मिले थे. सातों लोकसभा सीटों में से किसी में भी कांग्रेस और AAP उम्मीदवारों का संयुक्त वोट शेयर बीजेपी उम्मीदवारों से ज्यादा नहीं था. हालांकि, बीजेपी ने इस बार अपने छह सांसदों के टिकट काट दिए हैं यानी छह नए चेहरे मैदान में उतारे हैं. जबकि एक सांसद मनोज तिवारी का टिकट रिपीट किया है।

'बीजेपी ने इस बार छह सांसदों के टिकट काटे'

बीजेपी ने पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा, पश्चिमी दिल्ली से कमलजीत सहरावत, उत्तर पश्चिम दिल्ली से योगेंद्र चंदोलिया, चांदनी चौक से प्रवीण खंडेलवाल, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह बिधूड़ी को टिकट दिया है. 2014 और 2019 के चुनाव में भी बीजेपी ने सातों सीटों पर कब्जा जमाया था।

'AAP ने चारों उम्मीदवार घोषित किए'

वहीं, इंडिया ब्लॉक में शामिल AAP दिल्ली में चार सीटों पर चुनाव लड़ रही है. जबकि कांग्रेस को तीन सीटें मिली हैं. AAP ने चारों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. पार्टी ने पूर्वी लोकसभा सीट से कोंडली से विधायक कुलदीप कुमार, नई दिल्ली सीट से मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती, साउथ दिल्ली सीट से सहीराम पहलवान, पश्चिमी दिल्ली सीट से पूर्व सांसद महाबल मिश्रा को टिकट दिया है. पिछले दो चुनाव में कांग्रेस और AAP का खाता नहीं खुल सका है।

फिलहाल, कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया है. पार्टी में उम्मीदवारों को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा है।

किसकी किससे टक्कर?