"बंटोगे तो कटोगे" का नारा शादी कार्ड पर

Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 09:42 IST

गुजरात में एक बीजेपी कार्यकर्ता ने अपने भाई की शादी के कार्ड पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नारा "बंटोगे तो कटोगे" छपवाया है। यह नारा योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में दिया था, जो अब महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भी लोकप्रिय हो रहा है।

भावनगर जिले के महुवा तहसील के वांगर गांव में 23 नवंबर को इस शादी का आयोजन होगा। खास बात यह है कि दूल्हे के भाई ने शादी के कार्ड पर सीएम योगी का यह नारा छपवा दिया है, जिसका मकसद हिंदू समुदाय को एकजुट रहने का संदेश देना है। इस कार्ड पर राम मंदिर का डिज़ाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान और स्वदेशी अपनाने का संदेश भी शामिल है।

अजित पवार की प्रतिक्रिया

अजित पवार ने "बंटोगे तो कटोगे" के नारे का महाराष्ट्र में विरोध किया है और कहा है कि यह नारा महाराष्ट्र में काम नहीं करेगा। इस नारे पर उनकी आपत्ति का कारण अल्पसंख्यक वोटों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के खिलाफ नाराजगी जताना है।

सीएम योगी का संदेश

हाल ही में झारखंड में एक रैली में सीएम योगी ने कहा कि जाति और समुदाय के नाम पर बंटना नहीं चाहिए क्योंकि इससे देश का नुकसान होता है। उन्होंने कांग्रेस और विपक्ष पर बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को समर्थन देने का आरोप लगाते हुए हिंदू समुदाय को एकजुट रहने की अपील की। उन्होंने कहा, "देश का इतिहास गवाह है कि जब भी हम बंटे हैं, हमें नुकसान उठाना पड़ा है।"

