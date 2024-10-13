scorecardresearch
चार धामों के कपाट बंद होने की तारीख घोषित, अब तक 40 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के चारों पवित्र धामों के कपाट बंद होने की तारीखें तय हो गई हैं। बदरीनाथ धाम के कपाट 17 नवंबर को बंद होंगे, जबकि केदारनाथ धाम के कपाट 3 नवंबर को बंद कर दिए जाएंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट भी 3 नवंबर को बंद होंगे, वहीं गंगोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को बंद हो जाएंगे। इस साल की यात्रा के दौरान अब तक करीब 40 लाख श्रद्धालुओं ने चार धाम के दर्शन किए हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 13, 2024 13:01 IST

मंदिर परिसरों में रील्स बनाने पर रोक

हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चारों धामों के मंदिर परिसरों के 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया के लिए रील्स बनाने या वीडियोग्राफी करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था। राज्य की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी द्वारा जारी किए गए आदेश में इस बात की पुष्टि की गई थी। हालांकि, यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी, लेकिन मंदिर के करीब वीडियो बनाने पर पाबंदी है।

केदारनाथ धाम का महत्व

केदारनाथ धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित भगवान शिव का प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह धाम शिव के बारह ज्योतिर्लिंगों में से एक है और पंच केदार में भी इसका स्थान है। यहां शिवलिंग स्वयंभू है, जो इस मंदिर के धार्मिक महत्व को और भी बढ़ा देता है। हर साल लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए आते हैं।

बदरीनाथ धाम का महत्व

बदरीनाथ धाम चार धामों में से एक प्रमुख धाम है, जो हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है, जहां नर और नारायण की उपासना होती है। बदरीनाथ मंदिर तीन हिस्सों में बंटा हुआ है—गर्भगृह, दर्शनमण्डप, और सभामंडप। इस मंदिर परिसर में 15 मूर्तियां हैं, जिनमें भगवान विष्णु की मूर्ति प्रमुख है।

