Tejashwi Yadav ने शुरू की ‘Jan Vishwas Yatra’, जनता का विश्वास जीतने की कोशिश

इस अवसर पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए उनके बारे में कहा़, ‘ पूरा आशीर्वाद है। बहुत काम किया है आगे भी करेगा। जनता जनार्दन से मेरी अपील है इसके मनोबल को और बढ़ाएं।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Feb 20, 2024 17:37 IST
RJD नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम Tejashwi Yadav

Rashtriya Janata Dal (RJD) के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम Tejashwi Yadav जनता का भरोसा जीतने के लिए अपनी ‘Jan Vishwas Yatra’ की शुरुआत करने मंगलवार को पटना से मुजफ्फरपुर के लिए रवाना हुए। तेजस्वी 11 दिन में 38 जिलों को कवर करने की कोशिश करेंगे। यादव की इस जन विश्वास यात्रा का समापन एक मार्च को होगा।  बता दें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर पुराने सहयोगी बीजेपी का हाथ थाम लिया और राज्य में नई सरकार बना ली है। जिसके चलते आरजेडी सत्ता से बाहर हो गई है। 

यात्रा से पहले तेजस्वी यादव ने की पूजा-पाठ

अपनी 11 दिन की इस यात्रा पर रवाना होने से पहले उन्होंने पूर्जा-अर्चना की और गाय को रोटी खिलाई। इसके अलावा, अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और माता एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी का आशीर्वाद लिया। अपनी बेटी कात्यायनी को गोद में लेकर प्यार किया और उसके पैर को अपने माथे पर रखा। अपनी यात्रा पर रवाना होने के पहले यादव ने कहा, ‘नीतीश कुमार जी का कोई दृष्टिकोण नहीं है और न ही उनके पास गठबंधन बदलने का कोई कारण है.. तो आज अपने माता की ममता और पिता की क्षमता और जो हमारा लोक धर्म है, उसकी प्रधानता के साथ हम लोगों के बीच जा रहे हैं।’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जनता के मत को अपने पैर की जूती समझते हैं, जनता उन्हें जवाब देगी।’

लालू यादव ने दिया तेजस्वी को आशीर्वाद

इस अवसर पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने तेजस्वी यादव को आशीर्वाद देते हुए उनके बारे में कहा़, ‘ पूरा आशीर्वाद है। बहुत काम किया है आगे भी करेगा। जनता जनार्दन से मेरी अपील है इसके मनोबल को और बढ़ाएं।‘ अपनी इस यात्रा के क्रम में यादव पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचने से पहले सीतामढ़ी और शिवहर में दो और जनसभाओं को संबोधित करेंगे।

Feb 20, 2024