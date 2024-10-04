scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतआगरा में टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया, हार्टअटैक से हो गई मौत, संभलिए आप भी

आगरा में टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया, हार्टअटैक से हो गई मौत, संभलिए आप भी

उत्तर प्रदेश के आगरा में एक महिला शिक्षक की दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक डिजिटल वसूली करने वाले कॉल के बाद दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। घटना 30 सितंबर की है, जब मालती वर्मा नाम की महिला को एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को पुलिस अधिकारी बताते हुए कहा कि उनकी बेटी सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में गिरफ्तार हो गई है।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Oct 4, 2024 18:42 IST

कॉल करने वाले ने दी धमकी

कॉल करने वाले ने धमकी दी कि अगर एक लाख रुपये नहीं दिए गए, तो उनकी बेटी का अश्लील वीडियो लीक कर दिया जाएगा। यह सुनते ही मालती घबरा गईं और अपने बेटे दिव्यांशु को तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा।

advertisement

किस कॉल पर शक

दिव्यांशु को इस कॉल पर शक हुआ और जांच करने पर पता चला कि कॉल पाकिस्तान से आई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक धोखाधड़ी थी। हालांकि, मां को यह समझाने के बाद भी वह काफी परेशान रहीं और शाम को स्कूल से लौटते समय उनकी तबियत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कॉल करने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में इस तरह की 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाएं बढ़ रही हैं और इनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अगर आपको भी इस तरह की कॉल आए तो संभलिए और किसी पर भरोसा मत करिए।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 4, 2024