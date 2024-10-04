आगरा में टीचर को डिजिटल अरेस्ट किया, हार्टअटैक से हो गई मौत, संभलिए आप भी

कॉल करने वाले ने दी धमकी

कॉल करने वाले ने धमकी दी कि अगर एक लाख रुपये नहीं दिए गए, तो उनकी बेटी का अश्लील वीडियो लीक कर दिया जाएगा। यह सुनते ही मालती घबरा गईं और अपने बेटे दिव्यांशु को तुरंत पैसे ट्रांसफर करने को कहा।

किस कॉल पर शक

दिव्यांशु को इस कॉल पर शक हुआ और जांच करने पर पता चला कि कॉल पाकिस्तान से आई थी, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि यह एक धोखाधड़ी थी। हालांकि, मां को यह समझाने के बाद भी वह काफी परेशान रहीं और शाम को स्कूल से लौटते समय उनकी तबियत बिगड़ने लगी। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी।

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कॉल करने वाले की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। देश में इस तरह की 'डिजिटल अरेस्ट' की घटनाएं बढ़ रही हैं और इनसे निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। अगर आपको भी इस तरह की कॉल आए तो संभलिए और किसी पर भरोसा मत करिए।