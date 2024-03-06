scorecardresearch
NewsभारतDelhi Airport पर सख्त चेकिंग, फिर भी Indigo विमान में लाइटर-बीड़ी लेकर कैसे पहुंचा शख्स?

Delhi Airport पर सख्त चेकिंग, फिर भी Indigo विमान में लाइटर-बीड़ी लेकर कैसे पहुंचा शख्स?

UPDATED: Mar 6, 2024 13:57 IST
सऊदी अरब की राजधानी रियाद जाने वाली इंडिगो फ्लाइट (IndiGo flight) की टॉयलेट (Toilet) में बीड़ी पीने के आरोप में 42 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पैसेंजर की इस हरकत से सिक्योरिटी खतरे में पड़ गई।
 वह दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi airport) पर चेकिंग के बाद भी फ्लाइट में बीड़ी (Beedi) और लाइटर (Lighter) लेकर पहुंचा था।

एजेंसी के अनुसार, सोमवार को दिल्ली-मुंबई-रियाद फ्लाइट (Delhi-Mumbai-Riyadh flight) जैसे ही मुंबई में लैंड हुई, वैसे ही एयरपोर्ट पर केबिन क्रू (cabin crew) ने पैसेंजर को पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारी ने बताया कि चौंकाने वाली बात यह है कि जब यह पैसेंजर सोमवार को दिल्ली हवाई अड्डे पर फ्लाइट में चढ़ा तो उसके पास एक लाइटर और बीड़ी थी।

यह भी पढ़ें: यात्री ने खोल दिया Flight का इमरजेंसी डोर, विमान में अचानक मची अफरातफरी इतनी सुरक्षा जांच के बाद भी वह बीड़ी और लाइटर कैसे ले गया. आरोपी की पहचान मोहम्मद फकरुद्दीन अम्मुरुद्दीन के रूप में हुई है, जो मुंबई से कनेक्टिंग फ्लाइट से रियाद जा रहा था. वह पेशे से मजदूर है।

अधिकारी ने बताया कि इस मामले के बारे में तब पता चला, जब फ्लाइट सिक्योरिटी ऑफिसर ने अम्मुरुद्दीन के बाहर निकलने के बाद टॉयलेट से धुआं निकलता देखा. इसके बाद फ्लाइट जब मुंबई में लैंड हो गई तो केबिन क्रू ने पुलिस को सूचना दी और पैसेंजर अम्मुरुद्दीन को पुलिस के हवाले कर दिया।

Published On:
Mar 6, 2024