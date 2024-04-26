Special Trains: रेलवे में सफर करने वालो के लिए बड़ा तोहफा , शादी के सीजन और चुनावों के बीच रेल मंत्रालय चलाएगी 60% अधिक ट्रेनें

Railway में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकत्रंत के महापर्व 2024 के लोकसभा चुनाव और देश में शादियों की संख्या को देखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से चल रहे ट्रेनों को छोड़कर देश के अलग-अलग रूटों पर 60% अधिक स्पेशल ट्रेनों को चलाने की योजना बनाई जा रही है। रेलवे की इस योजना के बारे में और ज्यादा विस्तार से समझने के लिए बिजनेस टुडे टीवी के चेतन भुटानी और करिश्मा आसूदानी ने रेलवे के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से बातचीत की।

रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़

इन दिनों रेलवे स्टेशनों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भागदौड़ का कारण चुनावों के बीच विवाह का मौसम भी माना जा रहा है। जिसके कारण देश में ट्रेन सेवाओं की सीमित क्षमता के कारण सप्लाई और डिमांड में गैप पैदा हो गया है। रेल मंत्रालय ने मौसम में बढ़ी हुई मांग के कारण इसको अधिकतम 10,000 ट्रेन सेवाएं चलाने की योजना बनाई है, जो 2023 में प्रस्तावित 6369 ट्रेन सेवाओं की तुलना में लगभग 60% अधिक है। रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक अतिरिक्त ट्रेनें पहले से ही सूचित की जा रही हैं, जिसमें पश्चिमी रेलवे, नार्थ वेस्टर्न रेलवे, साउथ सेंट्रल, और फिर ईस्ट सेंट्रल को सबसे अधिक जोड़ा जा रहा है। एक वरिष्ठ रेलवे अधिकारी ने बिजनेस टुडे टेलीविजन को बताया कि इस साल भारतीय रेलवे ( आईआर ) यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की एक रिकॉर्ड संख्या चला रही है।

रेलवे स्टेशन

"रेलवे स्टेशन पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सभी प्रमुख और महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर व्यापक भीड़ कंट्रोल व्यवस्थाएँ बनाई गई हैं,"। सिनियर अधिकारी इन स्टेशनों पर तमाम गतिविधियों का नियंत्रण करने के लिए तैनात हैं, और रेलवे पुलिस बल के कर्मचारी मूल श्रेणी कोचों में प्रवेश के लिए एक कतार प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए मूल श्रेणी के कोचों में तैनात किए गए हैं।

अधिकारी

अधिकारी ने कहा कि सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) कर्मचारी फुट-ओवर ब्रिज पर भीड़ को सरलता से नियंत्रित करने के लिए तैनात किए गए हैं। यात्रियों की पूछताछ में सहायता के लिए अतिरिक्त मददगार डेस्क और काउंटर स्थापित किए गए हैं। रेलवे लगातार मांग के अनुसार व्यवस्थाएँ कर रहा है।

भारतीय रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार

भारतीय रेलवे के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, पिछले साल इसी महीने में 37 करोड़ यात्रियों ने यात्रा की थी। प्री-कोविड युग में, 2019 में, इस संख्या केवल 35 करोड़ थी। 2020-2021 में, महामारी के समय, ट्रेन यात्रा में 40% की गिरावट देखी गई थी। एसी कोचों में अधिक भीड़ हो रही है, क्योंकि लंबी रूटों पर यात्री इन कोचों को पसंद करते हैं। उनके अधिक होने की कारणों के कारण, और एसी कोचों के अधिक बुकिंग भी देखी गई है जो इस बात का संकेत करती है कि इस समय लोगों की अधिकतम संख्या एसी कोचों में यात्रा करने को तैयार है। चुनावी मौसम के बीच, विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों ने टिकट की बुकिंग की है और इसके अलावा, कई राजनीतिक कार्यकर्ता अपने समर्थकों को मतदान स्थानों के लिए परिवहन का आयोजन कर रहे हैं।

डाक्षिता दास, पूर्व अतिरिक्त सदस्य वित्त, रेल मंत्रालय

डाक्षिता दास, पूर्व अतिरिक्त सदस्य वित्त, रेल मंत्रालय, बिजनेस टुडे टीवी को बताया कि "इस बार जितनी भागदौड़ देखी जा रही है, वह एक सामान्य मौसमिक घटना है। वास्तव में, साल के अंत की ओर भी इसी भागदौड़ को पूजा और छठ पूजा के दौरान देखा जा सकता है। वर्तमान में, यह विवाह का मौसम है जो चुनाव में शामिल हो गया है, इसलिए दबाव है,"। "एक बड़ी तस्वीर भी है जो कि रेलवे कुछ वर्षों से अंतिम क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रणालीत प्रणाली को काम में ला रहा है, जो कि यात्रा कर रहे लोगों को अवगत कराता है। इसलिए, मेरे विचार से, यह भारतीय रेलवे के लिए दबाव के साथ एक सामान्य घटना है, विशेष रूप से देश के कुछ हिस्सों के लिए," उन्होंने और जोड़ा। जबकि रेलवे बुकिंग में वृद्धि सेवा क्षेत्र ग्रोस मूल्य जोड़ा (जीवीए) और निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई) की वृद्धि में योगदान कर सकती है, वहाँ कुछ अर्थशास्त्रियों के अनुसार जीडीपी के शांतिपूर्ण संख्याओं में भी थोड़ी वृद्धि हो सकती है। GoFirst के बंद होने के साथ, और विभिन्न एयरलाइनों में आपूर्ति श्रृंखला की समस्याओं के साथ, गर्मियों में एयरफेयर में 10-15% की चौंकाने वाली वृद्धि देखी गई है।