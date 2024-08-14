Jammu-Kashmir के Doda में सुरक्षाबलों ने ढेर किए चार आतंकी, सेना का कैप्टन हुआ शहीद, आतंकियों से मुठभेड़ में गोलीबारी जारी

Jammu Kashmir के Doda जिले में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। इस बीच इंडियन आर्मी की तरफ पुष्टि की गई है कि एनकाउंटर के दौरान सेना का एक कैप्टन शहीद हो गया है। रक्षा अधिकारी ने बताया कि भारतीय सेना के 48 नेशनल राइफल्स के कैप्टन दीपक सिंह शहीद हो गए हैं। इससे पहले खबर आई थी कि इलाके में एक आतंकवादी घायल हुआ है, जिसके बारे में अब जानकारी सामने आई है कि वो मारा जा चुका है। डोडा इलाके में सेना ने एंटी-टेरर ऑपरेशन चलाया है।

कौन थे शहीद कैप्टन दीपक सिंह?

शहीद कैप्टन दीपक सिंह, काउंटर इंसर्जेंसी 48 राष्ट्रीय राइफल्स में सिग्नल अधिकारी के पद पर तैनात थे। वह क्विक रिएक्शन टीम का नेतृत्व कर रहे थे जो कि डोडा के अस्सर में छिपे आतंकियों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ में शहीद हो गए। युवा सेना सर्च ऑपरेशन में एक कंपनी का नेतृत्व करने के लिए फील्ड मेजर बनाया गया था। उन्होंने अपने कंपनी का फ्रंट से नेतृत्व करते हुए उन्होंने युद्ध क्षेत्र में शहीद होने से पहले आतंकी को मार गिराया था। वह राष्ट्रीय राइफल्स में कैप्टन के साथ-साथ हॉकी के शानदार खिलाड़ी भी थे।