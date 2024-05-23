scorecardresearch
Goa Airport के रनवे पर बिजली गिरने से 6 फ्लाइट्स का रूट बदला गया

गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एमआईए) पर बिजली गिरने और रनवे के किनारे की लाइटों को नुकसान पहुंचने के बाद छह उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: May 23, 2024 15:18 IST
गोवा के मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट (एमआईए) पर बिजली गिरने और रनवे के किनारे की लाइटों को नुकसान

गोवा के Manohar International Airport (MIA) पर बिजली गिरने और रनवे के किनारे की लाइटों को नुकसान पहुंचने के बाद छह उड़ानों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है। MIA के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि बुधवार शाम करीब 5.15 बजे उत्तरी गोवा के मोपा में स्थित एयरपोर्ट पर बिजली गिरी। उन्होंने कहा, "एमआईए ने रात 8 बजे तक नोटम (एयरमैन को नोटिस) दिया, जिसके बाद क्षतिग्रस्त लाइटों को ठीक कर दिया गया और एयरपोर्ट का संचालन सामान्य हो गया।

Also Read: Air Traffic Report: अप्रैल में घरेलू हवाई यातायात बढ़कर 1.32 करोड़ हुआ

यात्रियों को हुई असुविधा

अधिकारी ने कहा कि नोटम के दौरान छह उड़ानों को नजदीकी गंतव्यों की ओर मोड़ दिया गया। उन्होंने कहा, "यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हम खेद व्यक्त करते हैं। ऐसी प्राकृतिक आपदाएं मानव नियंत्रण से परे हैं।" एमआईए के अलावा, तटीय राज्य का दक्षिण गोवा के डाबोलिम में एक और एयरपोर्ट है।

