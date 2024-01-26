Republic Day Parade: 2024 की परेड की सबसे खास बात, पहली बार महिलाओं ने की शुरुआत, शंख से हुआ शुभारंभ

भारत आज अपना 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कर्तव्य पथ पर परेड निकाली जा रही है। इस परेड के जरिए पूरी दुनिया आज भारत की ताकत और सांस्कृतिक झलक देख रही है। लेकिन हम आपको साल 2024 की परेड की सबसे खास बताते हैं। बता दें कि इस बार ऐसा पहली बार हुआ है कि 26 जनवरी की परेड की शुरुआत भारतीय वाद्ययंत्रों से हुई है। इसके अलावा दूसरी खास बात ये है कि इस बार की परेड का आगाज, महिला कलाकारों के दस्ते ने किया।

रिपब्लिक डे परेड में क्या है खास?

बता दें कि परेड का शुभारंभ इस बार शंख, नादस्वरम और नगाड़ा जैसे भारतीय वाद्ययंत्रों की ध्वनि से हुआ। 100 महिला कलाकारों के दस्ते ने पहली बार 26 जनवरी की परेड की शुरुआत की। महिला कलाकार शंख और नगाड़े जैसे भारतीय वाद्ययंत्रों को बजाते हुए कर्तव्य पथ से निकलीं।

इस साल परेड की थीम क्या है?

गौरतलब कि गणतंत्र दिवस की थीम इस बार 'इंडिया इज ए मदर ऑफ डेमोक्रेसी' है। इसका मतलब 'भारत लोकतंत्र की मां है'। इसी वजह से गणतंत्र दिवस की परेड में इस बार 80% महिलाएं हैं। पूरी परेड में नारी शक्ति कर्तव्य पथ पर छाई रही।

इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ

जान लें कि भारत के इतिहास में इस बार पहला मौका है जब जल, थल और वायुसेना तीनों का महिला दस्ता रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लेगा। इसके साथ ही दुनिया हिंदुस्तान के आधुनिक हथियारों की ताकत देखेगी। बता दें कि इस साल गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों हैं। इसलिए परेड में फ्रांस का मार्चिंग दस्ते ने भी हिस्सा लिया। परेड में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ पारंपरिक बग्गी में सवार होकर पहुंचे।