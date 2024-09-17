scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतराहुल गांधी ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, बोले- 'Happy Birthday Modi Ji...'

राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई, बोले- 'Happy Birthday Modi Ji...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के नेता और विपक्ष के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 17, 2024 15:17 IST
राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई
राहुल गांधी ने दी पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 74वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर देश के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं, जिनमें केंद्रीय मंत्री, पार्टी के नेता और विपक्ष के वरिष्ठ नेता भी शामिल हैं।

राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं

advertisement

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी पीएम मोदी को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, "Happy Birthday PM Narendra Modi Ji. Wishing you a long and healthy life." इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र और स्वस्थ जीवन की कामना की।

राहुल गांधी के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की बधाई दी।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 17, 2024