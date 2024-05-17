PM Modi Interview: इलेक्शन कमीशन पर क्या बोले PM Modi?
लोकसभा चुनाव के बीच PM Modi का आजतक ने सबसे सॉलिड इंटरव्यू लिया है। इंडिया टुडे ग्रुप के न्यूज डायरेक्टर राहुल कंवल, मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप, मैनेजिंग एडिटर श्वेता सिंह और कंसल्टिंग एडिटर सुधीर चौधरी ने पीएम मोदी से देश के तमाम मुद्दों पर बात की है। इस दौरान आजतक ने पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि विपक्षी दल कहता है कि इलेक्शन कमीशन (Election Commission) आजाद नहीं है और पहले चरण की मतगणना के आंकड़ों में 11 दिन क्यों लग गए? क्यों उन आंकड़ों को छुपाया जा रहा है?
सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी
इस सवाल पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं आजतक से अपेक्षा करता हूं कि एलेक्शन कमीशन ने एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी पर ही विद्वानों की डिबेट हो, नेताओं की नहीं, जो एक्सपर्ट हैं, जो इस विषय को जानते हैं, उनकी डिबेट हो।उन्होंने सही किया, गलत किया… इस पर डिबेट हो।
अब जाकर चुनाव आयोग सही मायने में हुआ है स्वतंत्र
पीएम मोदी ने कहा कि मैं चुनाव आयोग के लिए कोई कमेंट करूं, ये ठीक नहीं है। दूसरी बात, चुनाव आयुक्त करीब-करीब 50-60 साल तक सिंगल मेंबर रहते थे और मजा यह है कि एलेक्शन कमीशन से जो लोग निकले, वो कभी गवर्नर बने, कभी MP बने, कभी आडवाणी जी के सामने पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने गए। मतलब उन्होंने कैसे लोगों को बिठाया था, यह इसका उदाहरण है। उस जमाने के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं, वो रिटायर होकर आज भी उसी फिलोसाफी को प्रमोट करने वाले ट्वीट करते हैं, ओपिनियन अपने देते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। इसका मतलब है कि अब जाकर इलेक्शन कमीशन पूर्ण रूप से स्वतंत्र बना है, और मैं आजतक से चाहूंगा और मुझे पक्का विश्वास है कि आप ऐसा करेंगे कि भारत की इलेक्शन कमीशन की जो यात्रा है, उस पर एनिलिसिस हो।
900 चैनलों की बात सुनकर चौंक जाते हैं दुनिया के लोग
पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया में भारत की ब्रांडिंग के लिए हमारे पास जो चीजे हैं, जैसे मैं जब दुनिया को कहता हूं कि हमारे यहां 900 टीवी चैनल हैं। वो टीवी चैनल मेरे साथ दिन-रात क्या करते हैं, ये मेरा मुद्दा नहीं है। मैं दुनिया को बताता हूं, ये मेरा देश है, 900 टीवी चैनल, तो सुन करके वो चौंक जाते हैं।
भारत का इलेक्शन कमीशन
भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत की इलेक्शन प्रोसेस विश्व के लिए बहुत बड़ा अजूबा है। इसलिए हम सबका कर्तव्य है कि हमारे देश की ब्रांडिंग करें। मैं तो चाहता हूं कि आप लोगों को विश्वभर से अलग-अलग मीडिया हाउसेस को यहां इनवाइट करना चाहिए। चुनाव में दो हेलीकॉप्टर उनके लिए ले लेते(पीएम मोदी यहां आजतक के विशेष चुनावी शो राजतिलक के हेलीकॉप्टर शॉट का जिक्र कर रहे थे), कुछ गलत नहीं है। इससे आपका भी एक ग्लोबल बनेगा।