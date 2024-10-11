scorecardresearch
विदेश में पढ़ने की योजना बना रहे हैं? भारत में बदलते ट्रेंड को समझिए

वर्ष 2020 तक, भारत के शिक्षा बाजार का मूल्य $117 बिलियन था, और यह अनुमान है कि 2025 तक यह बढ़कर $225 बिलियन तक पहुँच जाएगा। इसके बावजूद, भारतीय परिवार अपने बच्चों के लिए विदेश में पढ़ाई के विकल्पों की तलाश कर रहे हैं। उनका मानना है कि विदेश में शिक्षा से बेहतर करियर के अवसर मिलते हैं।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 11, 2024 14:15 IST

शिक्षा में बदलाव

हाल के वर्षों में, भारत की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। श्रूसबरी इंटरनेशनल स्कूल इंडिया के संस्थापक एवं प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष अभिषेक मोहन गुप्ता का कहना है  जिसमें छात्र-आधारित दृष्टिकोण को अपनाया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एन.ई.पी.) 2020 ने शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन लाने का कार्य किया है, जिससे समग्र शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। यह नीति शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार और छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। 

वित्तीय योगदान

वर्ष 2024-25 में, स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को शिक्षा मंत्रालय के कुल व्यय का 61% हिस्सा प्राप्त हुआ। इस समय में विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, व्यावसायिक प्रशिक्षण, और वैश्विक भागीदारी पर बल दिया गया है। ये पहलें छात्रों को न केवल अकादमिक ज्ञान, बल्कि व्यावहारिक कौशल भी प्रदान करती हैं।

समग्र दृष्टिकोण

शिक्षा में व्यावहारिक विधियों को अपनाने से न केवल शिक्षा का स्तर सुधरेगा, बल्कि यह विदेश में पढ़ाई करने वाले परिवारों के लिए एक सुलभ विकल्प भी प्रदान करेगा। भारत की प्राचीन "जीवन-आधारित" शिक्षा प्रणाली में समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता और भी महत्वपूर्ण हो गई है, जिससे छात्रों का समग्र विकास सुनिश्चित होता है।

माता-पिता की चिंताएँ

एच.एस.बी.सी. की क्वालिटी ऑफ़ लाइफ़ रिपोर्ट 2024 के अनुसार, 90% भारतीय माता-पिता जो विदेश में पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं, वे वित्तीय चिंता से गुजर रहे हैं। यह एक संवेदनशील मुद्दा है, खासकर जब बात बच्चों की स्वतंत्रता और घर से दूर रहने की आती है।

एक अच्छा विकल्प

हालांकि, भारत में समग्र शिक्षा का विकास एक बेहतरीन विकल्प प्रस्तुत करता है। यह पारंपरिक जड़ों और सांस्कृतिक माहौल में भावनात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास पर जोर देता है। यह संरेखण माता-पिता को श्रूसबरी इंटरनेशनल स्कूल इंडिया जैसे संस्थानों को चुनने में अधिक आश्वस्त करता है, जो इन सिद्धांतों का एक जीता-जागता रूप है।

तैयार छात्रों का भविष्य

समग्र शिक्षा के मॉडल में हो रहे विकास से न केवल भारत की शिक्षा प्रणाली बेहतर हो रही है, बल्कि यह भी सुनिश्चित कर रही है कि छात्र बाहरी दुनिया में अपनी पहचान बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रकार के शिक्षा के माहौल में छात्र आत्मविश्वास से भरे और संपूर्ण रूप से विकसित हो रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर स्थिति

जैसे-जैसे भारत एक विश्व शक्ति बनने का प्रयास कर रहा है, शिक्षा की अभिनव पद्धतियों को अपनाने से देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता मिलती है। यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की चाह रखने वाले परिवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है, जिससे वे अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए सही निर्णय ले सकें।

इस प्रकार, समग्र शिक्षा की दिशा में उठाए गए कदम न केवल भारत के शिक्षा तंत्र को सशक्त कर रहे हैं, बल्कि छात्रों को वैश्विक मंच पर सफलता के लिए तैयार कर रहे हैं।

Oct 11, 2024