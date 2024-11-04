सनातन धर्म की रक्षा के लिए पवन कल्याण ने बनाई 'नरसिंह वाराही ब्रिगेड', BJP का समर्थन
आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने 'नरसिंह वाराही विंग' के गठन की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जनसेना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए 'नरसिंह वाराही विंग' की स्थापना करेगी।
सनातन के खिलाफ पोस्ट बर्दाश्त नहीं होगी
पवन कल्याण ने कहा, "हिंदू मंदिरों में जाने और सनातन धर्म का पालन करते समय कुछ मर्यादाओं का पालन आवश्यक है। हमें समझना चाहिए कि सनातन धर्म के बिना देश अधूरा है। यह केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मार्गदर्शक है।" उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट को सहन नहीं किया जाएगा, और इसके विरुद्ध 'नरसिंह वाराही ब्रिगेड' एक कदम के रूप में काम करेगी।
BJP का समर्थन
पवन कल्याण की इस पहल पर भाजपा नेता नलिन कोहली ने कहा, "लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ बहुत हदें पार कर दी हैं। तमिलनाडु के डिप्टी सीएम ने तो सनातन धर्म को बीमारी तक कह दिया था। अगर कोई सनातन धर्म की रक्षा करना चाहता है तो इसमें गलत क्या है?"
भावनाओं को ठेस पहुंचाने वालों पर होगी कार्रवाई
पवन कल्याण ने आगे कहा, "हम चर्च और मस्जिद का भी आदर करते हैं। परंतु, यदि कोई व्यक्ति सनातन धर्म के खिलाफ कुछ कहकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो उसे इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाएगा। मैं यह जनसेना की ओर से कह रहा हूँ, NDA की ओर से नहीं। हमने सनातन धर्म की रक्षा के लिए 'नरसिंह वाराही गणम' का गठन किया है, जो तेलुगु राज्यों में सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए काम करेगा।"
पवन कल्याण ने यह भी कहा, "मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, लेकिन सनातन धर्म की रक्षा मेरी प्राथमिकता है, और इसके लिए मैं प्रयासरत रहूंगा।"