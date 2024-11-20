फर्जी पासपोर्ट के साथ शारजाह से आया यात्री, इंदौर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार

इंदौर एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों ने रविवार रात शारजाह (यूएई) से आए एक यात्री को फर्जी भारतीय पासपोर्ट रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। यात्री के पास से दो अलग-अलग भारतीय पासपोर्ट बरामद किए गए, जिनकी जानकारी और पहचान विवरण आपस में मेल नहीं खाते थे।

कैसे हुआ खुलासा?

पुलिस उपायुक्त (DCP) विनोद कुमार मीना ने बताया कि आगमन चेक पोस्ट पर तैनात अधिकारियों को यात्री की गतिविधियों पर शक हुआ। जांच में यह पाया गया कि एक पासपोर्ट में यात्री का नाम मोहम्मद कलाम कबाड़ी, जबकि दूसरे में मोहम्मद कलाम राईन दर्ज है। दोनों पासपोर्ट में जन्मतिथि और अन्य जानकारी भी अलग-अलग थी।

प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष

यात्री की उम्र 30 से 50 साल के बीच बताई जा रही है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (ADCP) आलोक कुमार शर्मा के अनुसार, आरोपी बिहार का निवासी है और काम के सिलसिले में संयुक्त अरब अमीरात गया था। आरोपी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

संदिग्ध गतिविधि और कार्रवाई

एयरपोर्ट पर तैनात अधिकारियों ने यात्री को तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों से सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और इस दिशा में कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

यह घटना हवाई यात्रा के दौरान फर्जी दस्तावेजों के उपयोग की समस्या को उजागर करती है और जांच एजेंसियों को और सतर्क रहने की आवश्यकता को रेखांकित करती है।