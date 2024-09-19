खुद का घर Vs किराए का घर: इस बड़ी कंफ्यूजन को करें दूर

भारत के तेजी से बदलते फाइनेंशियल आउटलुक में ये सवाल कि घर खरीदें या किराए पर लें? इमोशन से जुड़ा हुआ और बड़ी डिबेट का मुद्दा रहा है। पारंपरिक रूप से अपना घर होना एक वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सम्मान के तौर पर देखा जाता है। हालांकि शहरों में बदलती नौकरी के बाजार और लाइफ स्टाइल में बदलाव ने इस लंबे समय से चल रहे सपने को मुश्किल बना दिया है। लेकिन सवाल वहीं खड़ा है कि अपना घर खरीदें या फिर किराए पर लें। आइये इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। इसमें आपके हर सवाल के जवाब देने में मदद करेंगे Oram Developments के CMD प्रदीप मिश्रा।

पीढ़ियों से घर पर मालिकाना हक स्थिरता, सुरक्षा और सफलता का प्रतीक रहा है। "एक छत के नीचे" रहने का विचार न सिर्फ वित्तीय मजबूती देता है बल्कि मनोवैज्ञानिक सुकून भी देता है। हालांकि, घर खरीदने की खुशी के साथ वित्तीय बोझ की टेंशन भी साथ आती है। खासकर महानगरों में संपत्ति की बढ़ती कीमतों ने कई युवा पेशेवरों के लिए घर खरीदने का सपना दूर कर दिया है। बढ़ती संख्या में भारतीय ये सवाल उठा रहे हैं कि घर खरीदने का वित्तीय बोझ संभावित फायदे के लायक है या नहीं। कुछ के लिए किराए पर लेना एक व्यावहारिक विकल्प बन गया है। ये फ्लैक्सिबल, कम लागत और बदलते करियर ऑप्शन्स के साथ सामंजस्य बिठाने की क्षमता देता है।

एग्रीमेंट Vs स्थिरता

घर के मालिकाना हक के लिए एक मजबूत तर्क इसकी स्थिरता है। भारत में जहां किराए के लिए एग्रीमेंट अक्सर 11 महीने से ज्यादा नहीं होते, किरायेदारों को बार-बार लोकेशन बदलने, बढ़ते किराए और सीमित Tenant सुरक्षा का सामना करना पड़ता है। परिवारों के लिए, किराए की अस्थिरता एक असुरक्षा का एहसास पैदा कर सकती है, जिससे कई लोग मानते हैं कि घर खरीदना, चाहे उसकी लागत कितनी ही क्यों न हो, लंबे समय के लिए विकल्प है।

निवेश के विकल्प सीमित

हालांकि वित्तीय दृष्टिकोण से घर खरीदने का फैसला सीधा नहीं है। Oram Developments के CMD प्रदीप मिश्रा का कहना है कि घर के मालिकाना हक से जुड़ी बड़ी डाउन पेमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स और रखरखाव की लागतें से किसी भी व्यक्ति के स्टॉक, म्यूचुअल फंड्स जैसे विकल्पों में निवेश की क्षमता को सीमित कर सकती है। इसके अलावा, लॉन्ग टर्म में कर्ज का बोझ आपकी वित्तीय स्वतंत्रता को भी सीमित करता है। कई लोगों के लिए एक घर के लिए कर्ज लेना एक जोखिम भरा फैसला है, जो आर्थिक हालात बदलने पर तनाव का कारण बन सकता है।

बढ़ती वैल्यू

वहीं, घर मालिकाना हक के पक्ष में भी तर्क हैं कि रियल एस्टेट एक वैल्यूएबल और बढ़ती हुई संपत्ति है। खासकर एक विकासशील देश जैसे भारत में जहां शहरीकरण आवास की मांग बढ़ रही है। जिससे रियल एस्टेट उन लोगों के लिए फायदेमंद निवेश बनता है जो इसे खरीदने में सक्षम हैं। घर मालिकाना हक को सिर्फ एक जीवनशैली के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि समय के साथ धन बनाने और बनाए रखने के तरीके के रूप में देखा जाता है।

मजबूती का प्रतीक

हालांकि ये बहस सिर्फ फाइनेंशियल कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है। सांस्कृतिक कारक भी भारत में संपत्ति के मालिकाना हक के प्रति दृष्टिकोण को आकार देते हैं। कई लोगों के लिए घर का मालिक होना व्यक्तिगत पहचान और सामाजिक स्थिति से गहराई से जुड़ा होता है। यह सफलता और सुरक्षा का प्रतीक है, एक ठोस उपलब्धि की पुष्टि करती है। इसके विपरीत, किराए पर लेना कभी-कभी अस्थायी या कम प्रतिष्ठित विकल्प के रूप में देखा जा सकता है, हालांकि ये फ्लैक्सिबिलिटी के मामले में व्यावहारिक फायदा देता है।

पारिवारिक निर्णय भी प्रभावित करते हैं?

इसके अलावा, अक्सर पारिवारिक निर्णय भी प्रभावित करते हैं। कई मामलों में, माता-पिता अपने बच्चों को घर के मालिकाना हक की ओर बढ़ावा देते हैं, जो व्यापक सामाजिक अपेक्षाओं का हिस्सा होता है। इस हिसाब से एक घर केवल एक निवास नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक लॉन्ग टर्म निवेश है। संपत्ति के मालिक होने के इस सांस्कृतिक दबाव ने कई बार वित्तीय तर्क को पीछे छोड़ दिया है।

जरूरी कैलकुलेशन

ज्यादातर शहरों में EMIभुगतान किराए के भुगतान से काफी अधिक है। होम लोन के ब्याज (₹2 लाख/प्रति वर्ष) और प्रिंसिपल (₹1.5 लाख/ प्रति वर्ष) की टैक्स छूट से EMI की लागत थोड़ी कम की जा सकती है। रेंटल यील्ड आम तौर पर प्रॉपर्टी वैल्यू का 2% से 3% होता है, जबकि होम लोन की ब्याज दरें बहुत ज्यादा (~8.5%) होती हैं, जिससे शॉर्ट टर्म में किराया ज्यादा किफायती दिखता है।

तो दोनों के बीच तुलना से पता चलता है कि महीने के आधार पर किराया ज्यादा किफायती है जबकि लॉन्ग टर्म घर के मालिकाना हक को उन लोगों के लिए प्राथमिकता दी जा सकती है जो संपत्ति निर्माण और संपत्ति निर्माण की तलाश में हैं।

वैकल्पिक रास्ते

फिर भी, कुछ लोग वैकल्पिक रास्ते चुन रहे हैं। शिक्षा, व्यवसाय या यहां तक कि यात्रा में निवेश को घर मालिकाना हक पर प्राथमिकता देना खासकर युवा पीढ़ियों के बीच आम होता जा रहा है। आखिरी में घर खरीदने या किराए पर लेने का निर्णय गहराई से व्यक्तिगत है, जो वित्तीय वास्तविकताओं, सांस्कृतिक अपेक्षाओं और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं से ही आकार लेता है। कुछ के लिए घर का मालिकाना हक भावनात्मक सुकून और लॉन्ग टर्म सुरक्षा देता है, जो फाइनेंशियल्स कॉस्ट से भारी पड़ता है। दूसरों के लिए किराए पर लेने का लचीलापन, ज्यादा डायनिमिक निवेशों के साथ, वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक समझदारी भरा रास्ता दिखाता है।