Apple iPad mini: पहले से पतला, परफॉर्मेंस में कई गुना तेज! एप्पल के नए टैबलेट में क्या-क्या बदला?

एप्पल ने अपना नया आईपैड मिनी पेश कर दिया है। कंपनी का दावा है कि यह अब तक का सबसे पावरफुल आईपैड मिनी है। इसमें पहले से बड़ी 8.5 इंच की ओएलईडी डिस्प्ले, नया ए20 प्रो चिप और कई एडवांस एआई फीचर्स दिए गए हैं। खास बात यह है कि नया मॉडल पहले से पतला और हल्का है। भारत में इसकी प्री-बुकिंग 28 अक्टूबर को रात 10:40 बजे से शुरू होगी, जबकि बिक्री 6 नवंबर से शुरू होगी।

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डिस्प्ले और डिजाइन में क्या बदला?

नए आईपैड मिनी की मोटाई सिर्फ 5.4 एमएम है। इसमें 8.5 इंच की सुपर रेटिना एक्सडीआर ओएलईडी डिस्प्ले मिलती है, जिसकी पीक ब्राइटनेस 1,200 निट्स है। कंपनी के मुताबिक, यह पिछले मॉडल के मुकाबले दोगुने से ज्यादा है।

डिस्प्ले के किनारे भी 24 फीसदी पतले किए गए हैं। इसमें नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले का विकल्प मिलता है, जिससे तेज रोशनी में स्क्रीन पर चमक कम होती है।

पहली बार आईपैड मिनी में आईपी67 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से सुरक्षा देती है। यह मिडनाइट और स्टारलाइट कलर में उपलब्ध होगा।

ए20 प्रो चिप से कितनी बढ़ेगी परफॉर्मेंस?

नए आईपैड मिनी में 2 नैनोमीटर तकनीक पर बनी ए20 प्रो चिप दी गई है। एप्पल का दावा है कि इससे एआई से जुड़े काम पिछले मॉडल के मुकाबले 4.5 गुना तक तेज होंगे।

वहीं, ग्राफिक्स परफॉर्मेंस 2.7 गुना और सीपीयू परफॉर्मेंस 60 फीसदी तक बेहतर हो सकती है। इसमें आईपैडओएस 27 के साथ नया सिरी एआई भी मिलेगा, जो स्क्रीन पर मौजूद जानकारी समझने और सवालों के जवाब देने में मदद करेगा।

कैमरा और कनेक्टिविटी में क्या है खास?

आईपैड मिनी में 12 मेगापिक्सल का फ्रंट और 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है। रियर कैमरे से 4के वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

इसमें वाई-फाई 7, ब्लूटूथ 6 और तेज सेल्युलर कनेक्टिविटी मिलती है। साथ ही फास्ट चार्जिंग, बेहतर ऑडियो और एप्पल पेंसिल प्रो का सपोर्ट भी दिया गया है।

भारत में कितनी है कीमत और कब शुरू होगी बिक्री?

भारत में नए आईपैड मिनी की शुरुआती कीमत 82,900 रुपये रखी गई है। यह 128 जीबी वाले वाई-फाई मॉडल की कीमत है। वहीं, वाई-फाई और सेल्युलर मॉडल की शुरुआती कीमत 1,00,900 रुपये है।

आईपैड मिनी की भारत में कीमत

कीमतें स्टैंडर्ड ग्लास वाले मॉडल की हैं। नैनो-टेक्सचर डिस्प्ले विकल्प की कीमत अलग है। स्रोत: एप्पल इंडिया।

एप्पल ने स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए एजुकेशन ऑफर भी रखा है, जिसके तहत शुरुआती कीमत 76,900 रुपये होगी।

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भारत में 28 अक्टूबर को रात 10:40 बजे से प्री-ऑर्डर शुरू होंगे। ग्राहक 6 नवंबर से इसे खरीद सकेंगे। इसके साथ एप्पल पेंसिल प्रो और स्मार्ट फोलियो जैसे एक्सेसरीज भी उपलब्ध होंगे, जिन्हें अलग से खरीदना होगा।