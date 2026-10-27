Tata Motors खरीदेगी Iveco की 89.42% हिस्सेदारी! इटली की ट्रक कंपनी अब टाटा की होने के करीब

भारत की दिग्गज ऑटो कंपनी टाटा मोटर्स को इटली की ट्रक बनाने वाली कंपनी इवेको को खरीदने की डील में बड़ी कामयाबी मिली है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, टाटा मोटर्स का ऑफर 80 फीसदी शेयरों की जरूरी सीमा को पार कर गया है। सोमवार को ऑफर के आखिरी दिन 87.8 फीसदी शेयरों के लिए मंजूरी मिल गई। शुरुआती नतीजों के मुताबिक, अब टाटा मोटर्स के पास इवेको के कुल 89.42 फीसदी शेयर होंगे।

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टाटा मोटर्स को मिली कितनी हिस्सेदारी?

रॉयटर्स के मुताबिक, टाटा मोटर्स ने इवेको के शेयरहोल्डर्स को अपने शेयर बेचने का ऑफर दिया था। इस ऑफर को सफल बनाने के लिए कम से कम 80 फीसदी शेयरों की मंजूरी जरूरी थी।

अब कंपनी इस सीमा को पार कर चुकी है। शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक, टाटा मोटर्स की इवेको में हिस्सेदारी 89.42 फीसदी तक पहुंच गई है। हालांकि, फाइनल नतीजे अभी आने बाकी हैं।

कितने अरब यूरो में हो रही है डील?

टाटा मोटर्स ने जुलाई 2025 में इवेको के कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को खरीदने के लिए समझौता किया था। इस डील की कुल कीमत करीब 3.8 अरब यूरो है।

इवेको इटली की बड़ी ट्रक बनाने वाली कंपनी है। हालांकि, इस डील में कंपनी का डिफेंस बिजनेस शामिल नहीं है।

9 अक्टूबर को टाटा मोटर्स ने शेयर खरीदने की कीमत भी बढ़ाई थी। पहले हर शेयर के लिए 14.10 यूरो का ऑफर दिया गया था, जिसे बढ़ाकर 14.40 यूरो कर दिया गया। यानी शेयरहोल्डर्स को पहले के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलेंगे।

अब आगे क्या होने वाला है?

इवेको के शेयर खरीदने का ऑफर 7 सितंबर को शुरू हुआ था और 26 अक्टूबर को खत्म हो गया। कंपनी के मुताबिक, इस ऑफर के फाइनल नतीजे 29 अक्टूबर को शेयर बाजार खुलने से पहले जारी किए जाएंगे।

इसके बाद 2 नवंबर से 6 नवंबर के बीच ऑफर दोबारा खोला जाएगा। इससे उन शेयरहोल्डर्स को एक और मौका मिलेगा, जिन्होंने पहले अपने शेयर नहीं बेचे थे।

टाटा मोटर्स के लिए क्यों खास है यह डील?

इवेको को खरीदने से टाटा मोटर्स को इंटरनेशनल ट्रक और कमर्शियल व्हीकल मार्केट में अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद मिल सकती है। इवेको की यूरोप में मजबूत मौजूदगी और ट्रक बनाने की टेक्नोलॉजी टाटा मोटर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है।

फिलहाल डील के शुरुआती नतीजे सामने आए हैं। अब 29 अक्टूबर को आने वाले फाइनल नतीजों पर नजर रहेगी।