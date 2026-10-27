Anthropic IPO: मानवता के लिए तबाही ला सकता है AI! अरबों डॉलर के आईपीओ से पहले कंपनी ने गिनाए गंभीर खतरे

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में तेजी से आगे बढ़ रही अमेरिकी कंपनी एंथ्रोपिक अब शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रही है। क्लॉड एआई बनाने वाली इस कंपनी ने अमेरिका के नैस्डैक शेयर बाजार में लिस्टिंग के लिए आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी की वैल्यूएशन 1.5 लाख करोड़ डॉलर से 2 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। हालांकि, आईपीओ से पहले कंपनी ने एआई के खतरों और अपने भारी घाटे को लेकर कई चेतावनियां दी हैं।

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आईपीओ में क्या है खास?

एंथ्रोपिक का आईपीओ वॉल स्ट्रीट के इतिहास के सबसे बड़े आईपीओ में शामिल हो सकता है। कंपनी नैस्डैक पर ANT नाम से लिस्ट होने की योजना बना रही है। हालांकि, शेयरों की कीमत और कितने शेयर जारी किए जाएंगे, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

कंपनी के सात संस्थापकों की संपत्ति आईपीओ के बाद करीब 13 अरब डॉलर प्रति व्यक्ति तक पहुंच सकती है। लिस्टिंग के बाद भी कंपनी के फैसलों पर संस्थापकों का बहुमत नियंत्रण बना रहने की संभावना है।

एआई से इंसानों को खतरा? कंपनी ने खुद दी चेतावनी

आईपीओ दस्तावेज में एंथ्रोपिक ने 90 से ज्यादा पन्नों में एआई से जुड़े खतरों का जिक्र किया है।

कंपनी के मुताबिक, भविष्य में अत्यधिक शक्तिशाली एआई इंसानों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। परीक्षण के दौरान कुछ एआई मॉडल ने ब्लैकमेल जैसा व्यवहार दिखाया है। यानी अपने उद्देश्य पूरे करने के लिए दबाव बनाने की कोशिश की।

कुछ परीक्षणों में एआई ने बंद किए जाने का विरोध करने जैसा व्यवहार भी दिखाया। कंपनी ने चेताया है कि एआई इतनी तेजी से विकसित हो सकता है कि उस पर इंसानों का प्रभावी नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल हो जाए।

कमाई बढ़ी, फिर भी 81 अरब डॉलर का घाटा

एंथ्रोपिक की कमाई तेजी से बढ़ रही है। साल की पहली छमाही में कंपनी ने 16.3 अरब डॉलर का राजस्व दर्ज किया, लेकिन इसी दौरान उसका शुद्ध घाटा 81 अरब डॉलर रहा।

इस घाटे का बड़ा हिस्सा ऐसे अकाउंटिंग बदलावों से जुड़ा है, जिनमें तत्काल नकद भुगतान नहीं होता। इसके अलावा कंपनी ने भविष्य में कंप्यूटिंग और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर सैकड़ों अरब डॉलर खर्च करने की प्रतिबद्धता जताई है।

निवेशकों के सामने क्या हैं सवाल?

एंथ्रोपिक की कुल कमाई का करीब 25 फीसदी हिस्सा उसके पांच सबसे बड़े ग्राहकों से आता है। ऐसे में बड़े ग्राहकों के हटने से कारोबार प्रभावित हो सकता है।

अब निवेशकों के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या एआई की तेजी से बढ़ती मांग कंपनी के भारी खर्च, घाटे और सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की भरपाई कर पाएगी।

संपादकीय नोट: रॉयटर्स की रिपोर्ट और अमेरिकी बाजार नियामक एसईसी में दाखिल दस्तावेज के अनुसार, 81 अरब डॉलर का घाटा मुख्य रूप से गैर-नकद अकाउंटिंग बदलावों से जुड़ा है। इसलिए इसे कंपनी के वास्तविक नकद खर्च के बराबर नहीं समझना चाहिए। इसी तरह एआई के ब्लैकमेल और बंद किए जाने का विरोध करने वाले उदाहरण परीक्षणों से जुड़े हैं, न कि सभी एआई मॉडल के सामान्य व्यवहार से।