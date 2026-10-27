SOHC vs DOHC: बाइक के इंजन पर लिखे इन दो शब्दों का क्या है मतलब? माइलेज और परफॉर्मेंस में कौन बेहतर?

नई बाइक या कार खरीदते समय हम अक्सर माइलेज, इंजन की ताकत और कीमत देखते हैं। लेकिन क्या आपने कभी बाइक के इंजन पर SOHC या DOHC लिखा देखा है? ये दोनों शब्द बताते हैं कि इंजन के अंदर हवा आने और गैस बाहर निकलने वाले वाल्व किस तरह काम करते हैं। इनका असर इंजन की परफॉर्मेंस और रखरखाव पर पड़ सकता है। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि दोनों में क्या अंतर है।

advertisement

SOHC और DOHC का क्या मतलब है?

एसओएचसी यानी सिंगल ओवरहेड कैमशाफ्ट। इसमें इंजन के सिलेंडर हेड में एक कैमशाफ्ट होता है, जो हवा अंदर लेने और जली हुई गैस बाहर निकालने वाले वाल्व को चलाता है।

वहीं, डीओएचसी यानी डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट में दो कैमशाफ्ट होते हैं। एक हवा अंदर लेने वाले और दूसरा गैस बाहर निकालने वाले वाल्व को नियंत्रित करता है।

आसान शब्दों में कहें तो SOHC का डिजाइन अपेक्षाकृत सरल होता है, जबकि DOHC में वाल्व को नियंत्रित करने की ज्यादा गुंजाइश मिलती है।

माइलेज और इंजन की ताकत में कौन बेहतर?

SOHC इंजन में आमतौर पर कम पुर्जे होते हैं। इसलिए इसका डिजाइन हल्का और रखरखाव अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। यह रोजाना इस्तेमाल होने वाली बाइक के लिए अच्छा विकल्प है।

DOHC इंजन तेज रफ्तार पर बेहतर परफॉर्मेंस देने में मदद कर सकता है। इसमें इंजन के अंदर हवा के प्रवाह को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है।

हालांकि, DOHC होने का मतलब ज्यादा माइलेज और SOHC होने का मतलब कम ताकत नहीं है। माइलेज इंजन की क्षमता, वजन, गियरबॉक्स, ट्यूनिंग और चलाने के तरीके पर भी निर्भर करता है।

भारत की किन बाइक और कारों में मिलती है यह तकनीक?

होंडा एसपी125 और बजाज पल्सर एनएस200 जैसी बाइकों में SOHC तकनीक मिलती है। वहीं, होंडा हॉर्नेट 1000 एसपी में DOHC इंजन दिया गया है।

कारों की बात करें तो मारुति सुजुकी के K10C और K12N जैसे इंजनों में DOHC तकनीक इस्तेमाल हुई है। ये इंजन अलग-अलग समय पर वैगनआर, बलेनो और दूसरी कारों में दिए गए हैं। हालांकि, नई कार खरीदते समय मॉडल और इंजन वेरिएंट की जानकारी जरूर जांचें।

कैसे पहचानें और कौन सा इंजन ज्यादा भरोसेमंद?

आपकी बाइक या कार में कौन सा इंजन लगा है, यह जानने के लिए कंपनी की वेबसाइट, गाड़ी की स्पेसिफिकेशन शीट या मालिक की पुस्तिका देखें। इंजन पर SOHC या DOHC लिखा हो तो उससे भी पहचान सकते हैं। ध्यान रखें कि केवल चार वाल्व होने का मतलब DOHC नहीं है।

advertisement

भरोसेमंद होने के मामले में दोनों इंजन अच्छे हो सकते हैं। SOHC की बनावट सरल होने से कुछ मरम्मत सस्ती पड़ सकती हैं। वहीं, DOHC ज्यादा जटिल होने के बावजूद लंबे समय तक भरोसेमंद रह सकता है।

खरीदते समय क्या चुनें? अगर आपका मुख्य उद्देश्य रोजाना ऑफिस जाना, अच्छा माइलेज और कम रखरखाव खर्च है, तो SOHC इंजन वाली बाइक उपयोगी विकल्प हो सकती है। लेकिन तेज एक्सेलरेशन और ज्यादा पावर चाहते हैं तो DOHC पर भी विचार कर सकते हैं।

कारों में केवल SOHC या DOHC देखकर फैसला न करें। असली माइलेज, सर्विस खर्च और इंजन की विश्वसनीयता की तुलना करना ज्यादा जरूरी है।