ओम इंफ्रा का दूसरी तिमाही में रेवेन्यू 40% बढ़कर 238 करोड़ रुपये हुआ

BT बाज़ार डेस्क
Delhi,UPDATED: Nov 11, 2024 14:54 IST

प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ओम इंफ्रा लिमिटेड ने 30 सितंबर, 2024 को समाप्त तिमाही में एक और मजबूत तिमाही आंकड़े दर्ज किए। कंपनी ने सितंबर 2024 तिमाही (Q2FY25) में परिचालन से अपने समेकित राजस्व में तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 40 प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया, जो 238.43 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने जून 2024 तिमाही में 169.49 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया था। सालाना तुलना में, सितंबर 2023 तिमाही में रेवेन्यू 279.8 करोड़ रुपये से थोड़ा कम हुआ। 

कंपनी ने चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में परिचालन से 3.48 करोड़ रुपये का लाभ अर्जित किया। इंजीनियरिंग सेगमेंट 219.41 करोड़ रुपये के रेवेन्यू के साथ राजस्व का प्रमुख चालक बना रहा, जबकि रियल एस्टेट सेक्टर ने Q2FY25 के राजस्व में 19.01 करोड़ रुपये का योगदान दिया। परिचालन लाभ 17.35 करोड़ रुपये रहा, जबकि तिमाही के लिए EBITDA मार्जिन 7.28 प्रतिशत रहा। 

ओम इंफ्रा लिमिटेड के मुख्य वित्तीय अधिकारी एसके जैन ने कहा, ''हमने सितंबर 2024 तिमाही में मजबूत राजस्व वृद्धि दर्ज की है। लाभ लगभग समान है और हम आगे चलकर इसमें सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। हम आने वाले वर्षों 2025 से सरकार द्वारा भारी बजट आवंटन के संदर्भ में भारत में पंप स्टोरेज और पानी की पाइपलाइन और सिंचाई से संबंधित परियोजनाओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत जल क्षेत्र की कंपनियों के लिए अपार संभावनाएं और विकास का वादा करता है। हम इस भारत की कहानी में खुद को एक लाभदायक तरीके से रखने जा रहे हैं।'' 

हाल ही में कंपनी ने चेनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स, जम्मू और कश्मीर से 410 करोड़ रुपये मूल्य का एक महत्वपूर्ण नया हाइड्रो-मैकेनिकल (HM) कार्य ऑर्डर जीता है। ओम इंफ्रा एक समूह है जो हाइड्रो-मैकेनिकल उपकरण, इंफ्रा इंजीनियरिंग के लिए टर्नकी समाधान, पानी की पाइपलाइन और बांधों की सिविल संरचनाओं आदि से संबंधित विविध व्यावसायिक गतिविधियों और हितों में शामिल है।

डिस्क्लेमर: यह जानकारी केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए है और इसे निवेश सलाह के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। निवेश निर्णय लेने से पहले एक वित्तीय सलाहकार से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है।
 

Nov 11, 2024