Spam Call और फर्जी मैसेज से अब मिलेगा छुटकारा!

आज के समय में स्पैम कॉल्स और फर्जी मैसेज हर किसी के लिए बड़ी समस्या बन गए हैं। दिनभर आने वाली ये अनचाही कॉल्स और मैसेज लोगों का समय खराब करने के साथ ही उन्हें कई बार ठगी का शिकार भी बना देती हैं। इस गंभीर समस्या का समाधान करने के लिए TRAI यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाया है। TRAI ने स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए अपने मौजूदा डू नॉट डिस्टर्ब यानी DND ऐप को अपग्रेड करके फिर से लॉन्च करने का एलान किया है। नए DND ऐप की खासियतों की बात करें तो

यूजर्स आसानी से स्पैम कॉल्स और मैसेज को रिपोर्ट कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक का इस्तेमाल करके फ्रॉड कॉल्स की पहचान होगी ,ऐप में नए फीचर्स जोड़े जाएंगे जो पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार होंगे।

TRAI के मुताबिक ये ऐप सभी मोबाइल ऑपरेटर्स और यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। स्पैम कॉल्स की समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हर दिन लाखों लोग फर्जी कॉल्स का सामना करते हैं। बैंकिंग फ्रॉड, इनाम जीतने का झांसा या किसी सर्वे के नाम पर धोखाधड़ी करने वालों की संख्या तेजी से बढ़ी है। TRAI के आंकड़ों के मुताबिक (ग्राफिक्स इन) हर दिन 25 फीसदी से ज्यादा कॉल्स और मैसेज स्पैम होते हैं। इनमें से 70 परसेंट कॉल्स फाइनेंशियल धोखाधड़ी से जुड़े होते हैं, कई बार इन फर्जी कॉल्स से लोगों की निजी जानकारी चुराई जाती है।

ऐसे में TRAI का नया DND एप लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकता है। इस ऐप में जो सुधार किए गए हैं उसके बाद यूजर्स के लिए आसान इंटरफेस मुहैया हो जाएगा। स्पैम कॉल्स को ब्लॉक करने के लिए इसमें स्मार्ट फिल्टर होगा। ये एप रियल-टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम से लैस होगा और डेटा गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित तकनीक का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा

नया ऐप से यूजर्स ये भी खुद चुन सकेंगे कि किस तरह के कॉल्स और मैसेज उन्हें ब्लॉक करने हैं। TRAI उम्मीद कर रहा है कि ये कदम अनचाही कॉल्स और मैसेज को रोकने में मददगार साबित होगा। TRAI के इस कदम का स्वागत करते हुए टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस ऐप से फर्जी कॉल्स की संख्या में बड़ी कमी आ सकती है। लोगों को बैंकिंग और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने में भी इससे मदद मिलेगी।

TRAI की ये कोशिश स्पैम कॉल्स और मैसेज को रोकने की दिशा में तो बड़ा कदम माना ही जा सकता है साथ ही ये डिजिटल सुरक्षा को भी बढ़ावा देगा। हालांकि, इससे जुड़ी उम्मीदों की जानकारी एप के सामने आने के बाद ही मिल सकेगी।