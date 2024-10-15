scorecardresearch
अब गुरुग्राम में घर खरीदना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा!

भारतीय रियल एस्टेट बाजार में बीते 5 साल के दौरान कई बड़े बदलाव आए हैं। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉपइक्विटी की रिपोर्ट में इन 5 साल में देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानकार दी गई है।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Oct 15, 2024 16:03 IST

भारतीय रियल एस्टेट बाजार में बीते 5 साल के दौरान कई बड़े बदलाव आए हैं। रियल एस्टेट डेटा एनालिटिक्स फर्म प्रॉपइक्विटी की रिपोर्ट में इन 5 साल में देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के बारे में विस्तार से जानकार दी गई है। 

 प्रॉपइक्विटी के मुताबिक

भारत के टॉप 10 शहरों में हाउसिंग प्राइस 88 परसेंट तक उछल गए हैं। इस दौरान देश के 10 बड़े शहरों में फ्लैट्स, फ्लोर्स और विलाज के 15 हजार प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च हुए हैं

रिपोर्ट के मुताबिक गुरुग्राम ने इस दौड़ में सबसे आगे रहते हुए 160 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है जबकि मुंबई ने 37 परसेंट के साथ सबसे कम प्राइस ग्रोथ दर्ज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े पैमाने पर नए प्रोजेक्ट्स और सुविधाएं आने से गुरुग्राम में इन्फ्रास्ट्रक्चर का तेज विकास हुआ है। इससे यहां पर NRIs और HNIs की दिलचस्पी बढ़ी है। वहीं शेयर बाजार से पैसा कमा चुके लोग अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहते और वो अब रियल एस्टेट में निवेश कर रहे हैं। इसके साथ ही लग्जरी जीवन की फील लेने और अपने घर का ख्वाब संजोने के लिए भी लोग गुरुग्राम में घर खरीद रहे हैं। 

तेजी से बढ़ते दाम

- गुरुग्राम में 2019 के साढ़े 7 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट के मुकाबले दाम 160 परसेंट बढ़कर साढ़े 19 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट हो गए है।
- नोएडा इस मामले में दूसरे नंबर पर है जहां साढ़े 6 हजार से 146 परसेंट बढ़कर घरों की कीमत 16 हजार रुपए।
- बेंगलुरु में 5 हजार 51 से 98 परसेंट बढ़कर 10 हजार 20 रुपए।
- हैदराबाद में 4 हजार 686 से 81 फीसदी बढ़कर साढ़े 8  हजार रुपए।
- चेन्नई में 4451 से 80 परसेंट बढ़कर 8 हजार 23 रुपए।
- पुणे में 7300 से 73 फीसदी बढ़कर 12 हजार 600 रुपए।
- नवी मुंबई में साढ़े 8 हजार से 69 परसेंट बढ़कर 14 हजार 400 रुपए।
- कोलकाता में 4,457 से 68 फीसदी बढ़कर साढ़े 7 हजार रुपए।
- ठाणे में 7,200 से 66 परसेंट बढ़कर 11 हजार 950 रुपए।
- और मुंबई में 25 हजार 820 से 37 फीसदी बढ़कर घरों के दाम साढ़े 35 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट हो गए हैं।

इन आंकड़ों से एक दिलचस्प बात और निकलकर सामने आ रही है कि 2019 में मुंबई अकेला ऐसा शहर था जहां नए प्रोजेक्ट्स में कीमत 10 हजार रुपए प्रति स्क्वायर फीट से ज्यादा थी। लेकिन 2024 तक हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता को छोड़कर सभी शहरों में घरों के दाम 10 हजार रुपए प्रति वर्ग फीट से ज्यादा हो गए हैं। अब देखना यही है कि घरों की डिमांड, लॉन्च और प्राइस का ये ट्रेंड आने वाले समय में किस चाल से आगे बढ़ेगा।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Oct 15, 2024