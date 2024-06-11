scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतNEET-UG 2024 रिजल्ट OMR विवाद: 'OMR को जानबूझकर फाड़ा गया', यूपी के उम्मीदवार ने OMR शीट को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया

NEET-UG 2024 रिजल्ट OMR विवाद: 'OMR को जानबूझकर फाड़ा गया', यूपी के उम्मीदवार ने OMR शीट को गलत तरीके से संभालने का आरोप लगाया

नीट परिणाम की घोषणा के बाद, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने परिणाम से नाराजगी जताते हुए दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसे 715 अंक मिलने चाहिए थे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 11, 2024 14:37 IST
अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने परिणाम से नाराजगी जताते हुए दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसे 715 अंक मिलने चाहिए
अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने परिणाम से नाराजगी जताते हुए दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसे 715 अंक मिलने चाहिए

NEET परिणाम की घोषणा के बाद, उत्तर प्रदेश के लखनऊ की रहने वाली अभ्यर्थी आयुषी पटेल ने परिणाम से नाराजगी जताते हुए दावा किया कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा में उसे 715 अंक मिलने चाहिए थे। एक वीडियो बयान में, पटेल ने खुलासा किया कि NEET के नतीजों के प्रकाशन के बाद, जब वह अपना स्कोर चेक करने की कोशिश कर रही थीं, तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ा, जिसमें एक त्रुटि संदेश दिखाई दे रहा था, "आपका रिजल्ट तैयार नहीं हुआ है।" उन्होंने शुरू में इसे वेबसाइट की त्रुटि माना क्योंकि 23 लाख से अधिक छात्र एक ही समय में परिणाम देखने की कोशिश कर रहे थे।

advertisement

Also Read:  NEET Exam Result: ‘नीट परीक्षा विवाद’ के बीच छात्रों से राहुल गाँधी ने कह दी यह बड़ी बात !

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA

परिणाम प्रकाशन के एक घंटे बाद पटेल को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) से एक ईमेल प्राप्त हुआ, जिसमें बताया गया कि ऑप्टिकल मार्क  रिकॉग्निशन (OMR) शीट फटी और क्षतिग्रस्त होने के कारण उनका परिणाम जारी नहीं किया जा सका।समाधान की तलाश में, पटेल ने तुरंत एनटीए को ईमेल के माध्यम से जवाब दिया, अपनी ओएमआर शीट की एक फोटोकॉपी का अनुरोध किया। उसके अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया, और उसे 24 घंटे के भीतर दस्तावेज़ की एक प्रति प्राप्त हुई। एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराई गई ओएमआर शीट की जांच करने पर पटेल ने आरोप लगाया कि बारकोड को जानबूझकर फाड़ा गया था, तथा शीट पर उनके सभी उत्तर स्पष्ट रूप से अंकित थे। अंतिम उत्तर कुंजी के साथ प्रतिक्रियाओं का मैन्युअल रूप से मिलान करते हुए, पटेल ने दावा किया कि उनके द्वारा गणना किया गया NEET स्कोर 715 था। कानूनी सहारा लेते हुए, उम्मीदवार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर आज, मंगलवार, 11 जून को सुनवाई होनी है।ऑनलाइन प्रसारित हो रहे वायरल वीडियो के जवाब में, एनटीए ने एक बयान जारी कर स्पष्ट किया कि क्षतिग्रस्त ओएमआर शीट, एनटीए के आधिकारिक ईमेल के माध्यम से प्रेषित नहीं की गई थी।

Also Watch: किस टेंपरेचर पर AC चलाएं, हर महीने होगी पैसे की बचत

OMR Sheet की अखंडता और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज अंकों की सटीकता पर जोर दिया

एनटीए ने ओएमआर शीट की अखंडता और आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज अंकों की सटीकता पर जोर दिया, तथा अभ्यर्थियों से अनुरोध किया कि वे अपने स्कोरकार्ड केवल निर्धारित वेबसाइट, exam.nta.ac.in/NEET से ही प्राप्त करें। हाल ही में 8 जून को एक प्रेस वार्ता के दौरान, एनटीए के महानिदेशक ने इस बात पर जोर दिया कि त्रुटिपूर्ण प्रश्नपत्रों और क्षतिग्रस्त ओएमआर शीटों के कारण समय की कमी के कारण अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली जटिलताओं के मद्देनजर समिति द्वारा अनुग्रह अंक प्रदान करने के विवेक का समर्थन किया गया था।

विशेष चार सदस्यीय समिति गठित की गई

मामले की आगे की जांच के लिए एक विशेष चार सदस्यीय समिति गठित की गई है, ताकि उभरती स्थिति से निपटा जा सके। समिति की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर एक निर्णायक निर्णय लिया जाएगा, जिसमें संभावित रूप से पुनः जांच शामिल होगी, जिसे एक सप्ताह के भीतर जारी किए जाने की उम्मीद है। विवाद के बीच, कांग्रेस के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जैसे विपक्षी नेताओं ने NEET परीक्षा प्रकरण से निपटने के सरकार के तरीके की आलोचना की है। गांधी ने विधायी क्षेत्र में छात्रों की चिंताओं की वकालत करने का वादा किया। उन्होंने पटेल का एक्स पर वीडियो भी शेयर किया, जिसमें व्यवस्था पर सवाल उठाए गए।

advertisement

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 11, 2024