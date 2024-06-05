Modi 8 जून को तीसरी बार PM पद की शपथ ले सकते हैं, 7 जून को NDA सांसदों की बैठक बुलाई

लोकसभा के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिलीं, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीट कम हैं। हालांकि, NDA ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। PM मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। NDA के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने बताया कि 7 जून को संसद के सेंट्रल हॉल में NDA के सभी सांसदों की बैठक होगी।

advertisement

Also Read: Lok Sabha Election Result 2024: केरल में खिला पहली बार कमल, जानिए कौन हैं के सुरेश गोपी जिन्होंने BJP को दिया मौका

मंत्री परिषद की बैठक

इधर, दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर बुधवार (5 जून) को मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। इससे पहले मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें सरकार ने तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। बैठक में 17वीं लोकसभा भंग करने की सिफारिश हुई। आज शाम 4 बजे NDA के घटक दलों की बैठक भी होगी। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे। PM मोदी ने दोनों को कल फोन कर बैठक में शामिल होने को कहा था। NDA की बैठक के बाद सभी सहयोगी दल आज ही PM मोदी के पक्ष में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद PM मोदी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। चंद्रबाबू की TDP 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की JDU 12 सीटों के साथ NDA में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी हैं। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है।