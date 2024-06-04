Lok Sabha Election Result 2024: केरल में खिला पहली बार कमल, जानिए कौन हैं के सुरेश गोपी जिन्होंने BJP को दिया मौका

अभिनेता और भाजपा उम्मीदवार सुरेश गोपी ने केरल की त्रिशूर लोकसभा सीट पर बड़ी जीत हासिल की है। इसके साथ ही इतिहास में पहली बार बीजेपी ने केरल में अपना खाता खोला है। इस चुनाव में सुरेश गोपी ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाकपा के वी एस सुनील कुमार को 75079 मतों से हराया है। ECI के वेबसाइट के अनुसार, सुरेश गोपी को 4,09,239 वोट मिले, जबकि सुनील कुमार को 3,31,538 वोट मिले। त्रिशूर लोकसभा सीट पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस के मुरलीधरन रहे, जिन्हें 3,22,995 वोट मिले हैं। त्रिशूर लोकसभा सीट पर सुरेश गोपी की यह जीत भाजपा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्रिशूर उन सीटों में से एक है जिस पर बीजेपी ने इस चुनाव पर अपना ध्यान केंद्रित किया था। इस लोकसभा चुनाव से पहले सुरेश गोपी 2019 के लोकसभा चुनाव और फिर 2021 के राज्य विधानसभा चुनावों में त्रिशूर से हार गए थे।

advertisement

Also Watch: Mandi Election Result Live: Kangana Ranaut और Vikramaditya Singh कौन मारेगा बाजी, इस हॉट सीट पर सबकी नजरें

कौन हैं सुरेश गोपी?

सुरेश गोपी लोकसभा चुनाव 2024 में केरल के त्रिशूर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार हैं। 65 साल के गोपी का जन्म अलप्पुझा में हुआ था। उनके तीन छोटे भाई हैं- सुभाष गोपी, सुनील गोपी और सानिल गोपी. कोल्लम में अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद, सुरेश गोपी ने जूलॉजी में B.Sc और अंग्रेजी साहित्य से M.A डिग्री हासिल की हैं।