केदारनाथ की गुफा, लक्षद्वीप के Sea बीच और अब द्वारका के समंदर की तलहटी... मोदी की तस्वीरों से हिट हुए ये आइकॉनिक प्लेस

प्रधानमंत्री रविवार को गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है. उन्होंने कहा कि मैंने समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका नगरी का दर्शन किया, मैंने जो अनुभव किया, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा. पीएम ने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया.

Ankur Tyagi
New Delhi,UPDATED: Feb 26, 2024 16:50 IST

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और यहां पूजा अर्चना की. अपने गुजरात दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और कई परियोजाओं का उद्घाटन कर राष्ट्र को समर्पित किया. द्वारका में प्रधानमंत्री गहरे समुद्र में पानी के नीचे गए और उस स्थल पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है. पीएम ने इसकी तस्वीरें और इसका वीडियो भी साझा किया. देखते ही देखते उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और लोग इंटरनेट पर द्वारका नगरी के बारे में सर्च करने लगे.

यह पहली बार नहीं है कि जब पीएम मोदी किसी जगह पर गए हों और उसकी चर्चा ना हुई हो. इससे पहले भी पीएम देश में जब कुछ जगहों पर गए और फिर तस्वीर शेयर की तो ना केवल लोगों ने उसके बारे में इंटरनेट पर सर्च किया बल्कि वहां जाने भी लगे. तो ऐसी ही उन पांच जगहों के बारे में जानते हैं, जहां पीएम मोदी ने कदम रखा और वो जगह प्रसिद्ध हो गई और वहां अचानक से लोगों की आवाजाही में भारी इजाफा हुआ.

द्वारका में पीएम मोदी ने की स्कूबा डाइविंग

प्रधानमंत्री रविवार को गुजरात के द्वारका में समुद्र में गहरे पानी के अंदर गए और उस स्थान पर प्रार्थना की जहां जलमग्न द्वारका नगरी है. उन्होंने कहा कि मैंने समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारका नगरी का दर्शन किया, मैंने जो अनुभव किया, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा. पीएम ने कहा कि इस अनुभव ने मेरे सामने भारत की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक जड़ों के साथ एक दुर्लभ और गहरा संबंध प्रस्तुत किया.

 

पीएम मोदी ने पानी के अंदर द्वारका नगरी को श्रद्धांजलि अर्पित की. वह अपने साथ भगवान श्रीकृष्ण को अर्पित करने के लिए समुद्र के अंदर मोर पंख लेकर गए थे. पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'पानी में डूबी द्वारिका नगरी में प्रार्थना करना बहुत ही दिव्य अनुभव था. मुझे आध्यात्मिक वैभव और शाश्वत भक्ति के एक प्राचीन युग से जुड़ाव महसूस हुआ. भगवान श्री कृष्ण हम सभी को आशीर्वाद दें.'

जैसे ही पीएम मोदी का वीडियो सामने आया तो यह वायरल हो गया. प्रधानमंत्री के फेसबुक पेज पर ही इस वीडियो को अभी तक करीब 38 लाख लोग देख चुके हैं, जबकि 44 हजार से अधिक लोगों ने इसे शेयर किया है. वहीं इंस्टाग्राम पर तो इसे 3 करोड़ 80 से ज्यादा लोग देख चुके हैं. लोग इंटरनेट पर लगातार द्वारका नगरी के बारे में सर्च कर रहे हैं. ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में यहां जाने वाले पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने वाला है.

केदारनाथ गुफा

लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की एक गुफा में ध्यान लगाया था. इसके बाद इस गुफा ने दुनियाभर में सुर्खियां बटोरी थीं. पीएम के ध्यान लगाने वाली तस्वीरें इस कदर वायरल हुई कि जल्द ही यह गुफा स्पेशल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गई. पीएम मोदी यहां 18 मई 2019 को गए और उसके बाद इस गुफा की पब्लिसिटी इतनी हुई थी कि उस साल मई में ही अक्टूबर 2019 तक की सारी बुकिंग हो चुकी थी. इसके बाद साल-दर साल यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ते चले गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई को केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद एक गुफा में ध्यान लगाने गए थे. प्रधानमंत्री ने पूरी रात इस गुफा में गुजारी थी. गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) के अनुसार, यहां अब रात्रि प्रवास के लिए 3700 रुपये है. जब पीएम मोदी यहां गए थे तब यहां रात्रि प्रवास का शुल्कर  1500 रुपये और दिनभर के लिए 990 रुपये का शुल्क था.

 

समुद्री तल से 12 हजार फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस गुफा में वाई-फाई, फोन और बेड का भी इंतजाम है. यही कारण रहा था कि प्रधानमंत्री के जाने के बाद ये काफी चर्चा में आ गई थी, गुफा में ध्यान लगाती प्रधानमंत्री की तस्वीर सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी.

लक्ष्यद्वीप की तस्वीरें हुई थी वायरल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की यात्रा के बाद वहां के पर्यटन के बारे में काफी चर्चा हो रही है और नेता से लेकर अभिनेता तक वहां जाकर अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं.. कई मशहूर हस्तियों ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लक्षद्वीप को पर्यटन हॉटस्पॉट के रूप में बताया है. जिसके बाद यहां द्वीपों के लिए बड़े पैमाने पर उड़ान बुकिंग हुई है. 

पीएम ने लक्षद्वीप दौर पर स्नॉर्कलिंग और मॉर्निंग वॉक भी की. उन्होंने कहा कि जो लोग अपने अंदर के रोमांच को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए लक्षद्वीप आपकी लिस्ट में होना चाहिए. पीएम ने कहा कि मैंने अपने प्रवास के दौरान स्नॉर्कलिंग भी की. ये बहुत आनंददायक अनुभव था. प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में मॉर्निंग वॉक का जिक्र करते हुए कहा कि यहां प्राचीन समुद्र तटों के साथ सुबह की सैर करना भी शानदार क्षण थे.

जैसे ही पीएम की लक्ष्यद्वीप वाली तस्वीरें सामने आई तो यह वायरल होने लगी. फिल्म हस्तियों से लेकर सोशल मीडिया तक लोग मालदीव की जगह लक्ष्यद्वीप जाने की बात कहने लगे. नतीजा यह रहा कि इस द्वीपसमूह के हवाई टिकट मार्च 2024 तक बिक गए हैं.

बीते साल लक्षद्वीप जाने वाले पर्यटकों की संख्या करीब 25 हजार रही थी जो इस बार कई गुना बढ़ सकती है. अगाट्टी में एक हवाई पट्टी है. कोच्चि से यहां पहुंचा जा सकता है. अगाट्टी से कवाराट्टी और कदमत के लिए बोट की उपलब्धता है. अगाट्टी से कवाराट्टी के लिए हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध है. इतना ही नहीं, कोच्चि से अगाट्टी की फ्लाइट करीब डेढ़ घंटे की है. कोच्चि से लक्षद्वीप जहाज के जरिए 14 से 18 घंटों में पहुंचा जा सकता हैं. यहां द्वीप घूमने के हिसाब से समय और खर्चे का आकलन किया जा सकता है.

गंगटोक, जहां प्रधानमंत्री के प्रवास की फोटो हुई थी वायरल

सिक्किम की राजधानी गंगटोक, भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, और प्रसिद्ध माउंट कंचनजंघा के लुभावने दृश्य दिखते हैं.  24 सितंबर 2018 को पीएम मोदी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की थी जो गंगटोक की थी.इस पीएम मोदी इस सुंदर शहर में सुबह की चाय का आनंद लेते हुए और अखबार पढ़ते हुए नजर आए.

No photo description available. इतना ही नहीं इस गंगटोक दौरे के दौरान पीएम मोदी खुद भी फोटो क्लिक करते हुए नजर आए.पीएम मोदी ने सिक्किम की चार तस्वीरें अपने एक्स अकाउंट पर शेयर की लिखा कि सिक्किम के रास्ते पर इन तस्वीरों को खींचा है. मोहक और अविश्वसनीय!  देखते ही देखते तस्वीर वायरल हो गई और लोग इंटरनेट पर गंगटोक के बारे जानने की कोशिश करने लगे. 

पिथौरागढ़ का पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम

अक्टूबर 2023 में, प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड की आधिकारिक यात्रा पर निकले, जहां उन्होंने पूजा करने के लिए पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम का दौरा किया. पीएम मोदी ने पार्वती कुंड और जागेश्वर की मनमोहक तस्वीरें साझा करते हुए आदि कैलाश के मनमोहक चित्रमाला पर प्रकाश डाला.

पार्वती कुंड में अपनी गहरी श्रद्धा दिखाते हुए पीएम मोदी ने न केवल पारंपरिक पोशाक पहनी, बल्कि इस पवित्र स्थल पर ध्यान के लिए भी समय समर्पित किया. देखते ही देखते यह तस्वीर वायरल हो गई. इसके बाद जब वह यहां से जागेश्वर गए तो वहां पूजा करते हुए भी तस्वीरें वायरल हुई. दोनों जगहों पर उसके बाद पर्यटकों के जाने वालों की संख्या में तेज इजाफा हुआ.

