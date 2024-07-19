scorecardresearch
Microsoft Outage: IndiGo, Akasa, SpiceJet चेक-इन सिस्टम Mumbai, Delhi हवाई अड्डों पर प्रभावित हुए

इस आउटेज ने एयरलाइनों पर निर्भरता को उजागर किया और यह दर्शाया कि जब ये सिस्टम विफल होते हैं तो व्यापक व्यवधान हो सकता है।

Aryan Jakhar
New Delhi,UPDATED: Jul 19, 2024 13:15 IST

माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड सेवाओं में एक बड़े व्यवधान ने दुनिया भर में, जिसमें भारत भी शामिल है, उड़ानों में रद्दीकरण और देरी का कारण बना। इस आउटेज ने कई एयरलाइनों को प्रभावित किया, जिससे दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों पर उड़ान संचालन बाधित हो गए।

एयरलाइनों का बयान

अकासा एयरलाइंस ने घोषणा की कि मुंबई और दिल्ली हवाई अड्डों पर इसकी कुछ ऑनलाइन सेवाएँ अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी। एयरलाइन ने कहा, "हमारी सेवा प्रदाता के साथ बुनियादी ढांचे की समस्याओं के कारण, हमारी कुछ ऑनलाइन सेवाएँ, जैसे कि बुकिंग, चेक-इन और प्रबंधन सेवाएँ अस्थायी रूप से अनुपलब्ध रहेंगी।"

एयरलाइन ने आगे कहा, "वर्तमान में हम हवाई अड्डों पर मैनुअल चेक-इन और बोर्डिंग प्रक्रियाओं का पालन कर रहे हैं, इसलिए हम यात्रियों से अनुरोध करते हैं कि वे अपने चेक-इन के लिए जल्दी हवाई अड्डे पर पहुँचें। हम असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी टीमें इसे जल्द से जल्द हल करने के लिए हमारे सेवा प्रदाता के साथ काम कर रही हैं।"

स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, "हम वर्तमान में उड़ान व्यवधानों पर अपडेट प्रदान करने में तकनीकी समस्या का सामना कर रहे हैं। हमारी टीम इस समस्या को हल करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। हम किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हैं और जब समस्या हल हो जाएगी, तब आपको अपडेट करेंगे।"

वैश्विक विमानन संचालन

संयुक्त राज्य अमेरिका में, फ्रंटियर एयरलाइंस पर इस आउटेज का काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि एयरलाइन ने माइक्रोसॉफ्ट की सेवाओं के कारण दो घंटे से अधिक समय तक उड़ानें ग्राउंड कीं। फ्रंटियर ने बाद में संचालन फिर से शुरू किया और देशव्यापी उड़ानों पर रोक हटा दी। इस आउटेज ने आरक्षण और बुकिंग को भी प्रभावित किया। अमेरिका की अलिजेंट एयर ने भी व्यवधानों का सामना किया और कहा कि वह इन समस्याओं को हल करने पर काम कर रही है। सन कंट्री एयरलाइंस ने भी "वैश्विक आउटेज" की रिपोर्ट दी।

Microsoft का बयान

माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि इसका आउटेज लगभग शाम 6 बजे ET पर शुरू हुआ, जिसमें उसके ग्राहकों के एक समूह ने केंद्रीय अमेरिका क्षेत्र में कई Azure सेवाओं के साथ समस्याओं का अनुभव किया। Azure, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफ़ॉर्म है, जो अनुप्रयोगों और सेवाओं के निर्माण, तैनाती और प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण सेवाएँ प्रदान करता है।

इस आउटेज ने एयरलाइनों पर निर्भरता को उजागर किया और यह दर्शाया कि जब ये सिस्टम विफल होते हैं तो व्यापक व्यवधान हो सकता है।
 

