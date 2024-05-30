Michael Clarke ने 2024 टी20 विश्व कप में भारत को Australia के लिए 'सबसे बड़ा खतरा' बताया

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने आगामी टी20 विश्व कप 2024 के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है। विशेष रूप से, भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों के बीच हाल के दिनों में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे कड़ी प्रतिद्वंद्विता रही है, जो पिछले दो आईसीसी आयोजनों के फाइनल में मिले थे। दोनों टीमें पिछले साल विश्व टेस्ट चैंपियनशिप और वनडे विश्व कप के फाइनल में भिड़ी थीं, जहां ऑस्ट्रेलिया ने दोनों मौकों पर भारत को हराया था। हालांकि, पिछली बार बेहतर प्रदर्शन के बावजूद, क्लार्क को लगता है कि भारत अपने घरेलू हालातों में एक ताकतवर टीम साबित होगी ।

क्लार्क ने ईएसपीएन अराउंड द विकेट पर कहा, "अगर आप इस विश्व कप के लिए पसंदीदा टीमों पर नज़र डालें, तो वह भारत ही होगा। उन्होंने जितना क्रिकेट खेला है, उसकी वजह से उनकी तैयारी शानदार है। कैरेबियाई और अमेरिका में भारत की तुलना में परिस्थितियाँ अलग हैं, लेकिन उनमें बहुत सी समानताएँ हैं, इसलिए उनके खिलाड़ी इससे परिचित होंगे।" क्लार्क ने आगे कहा कि भारत की स्पिन-भारी टीम का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका और कैरेबियाई देशों में टीम की सफलता में स्पिन की अहम भूमिका होगी। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने यह भी कहा कि टूर्नामेंट से पहले कुछ खिलाड़ियों के लिए क्रिकेट की कमी एक कमजोरी हो सकती है।

क्रिकेट की कमी ऑस्ट्रेलिया की कमजोरी हो सकती है: क्लार्क

उन्होंने कहा, "दूसरी बात यह है कि मुझे लगता है कि भारत ने जो टीम चुनी है, उसमें उसने जोखिम उठाया है, जो ऑस्ट्रेलिया से बहुत अलग स्पिन पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। लेकिन कैरेबियाई देशों में मैंने जो हालात देखे हैं, मुझे लगता है कि स्पिन गेंदबाजी और आप स्पिन को कैसे खेलते हैं, यह आपकी सफलता का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। इसलिए इस विश्व कप को जीतने के मामले में भारत मेरे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हम किसी कमज़ोरी की तलाश कर रहे हैं, तो इसकी तुलना भारत जैसी टीम से करें, जो आईपीएल से आ रही है। मुझे लगता है कि एक चीज़ क्रिकेट की कमी है जो हमारी कमज़ोरियों में से एक हो सकती है।" इस बीच, ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप बी में चिर प्रतिद्वंद्वी इंग्लैंड, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान के साथ रखा गया है, जिनके खिलाफ वे 6 जून को अपना अभियान शुरू करेंगे। इससे पहले, वे 31 मई को त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन के क्वींस पार्क ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ एक और अभ्यास मैच खेलेंगे।