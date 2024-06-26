MBBS in Foreign Country: विदेशों में MBBS के लिए इन देशों में मिल सकता है सस्ता ऑप्शन

MBBS की पढ़ाई के लिए सही देश का चयन करना महत्वपूर्ण है, जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता और सामर्थ्य जैसे कारणों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जर्मनी, रूस, यूक्रेन, चीन, फिलीपींस और किर्गिज़स्तान जैसे देश अपनी उचित ट्यूशन फीस और किफायती जीवन-यापन लागत के कारण लोकप्रिय हैं। इन देशों में एमबीबीएस की फीस 2.47 लाख रुपये से लेकर 8.23 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है। भारतीय छात्रों के लिए, कम लागत पर विदेश में एमबीबीएस की पढ़ाई करना एक व्यवहार्य विकल्प है, जो खर्चों को कम रखते हुए वैश्विक चिकित्सा शिक्षा का पता लगाने का मौका देता है।

उन देशों की सूची जहां आप कम लागत पर मेडिकल डिग्री प्राप्त कर सकते हैं:

जर्मनी- जर्मनी अपनी सस्ती शिक्षा के कारण अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। यूरोपीय देशों में, जर्मनी कम रहने की लागत और ट्यूशन फीस के साथ एमबीबीएस के लिए खड़ा है, जो विविध अध्ययन विकल्प और उत्कृष्ट शिक्षा गुणवत्ता प्रदान करता है। यह विदेशी मेडिकल छात्रों के लिए सबसे सस्ते देशों में से एक है। जर्मनी में भारतीय छात्रों के लिए एमबीबीएस की ट्यूशन फीस प्रोग्राम और कॉलेज के आधार पर 5 लाख प्रति वर्ष से लेकर 10 लाख प्रति वर्ष तक होती है।

रूस- कई मेडिकल छात्रों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि रूस चिकित्सा अध्ययन के लिए सबसे किफायती विकल्पों में से एक प्रदान करता है। कई यूरोपीय देशों की तुलना में, रूस उचित लागत पर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करता है, जिससे यह एमबीबीएस अध्ययन के लिए सबसे सस्ता स्थान बन जाता है। रूसी सरकार अंतरराष्ट्रीय छात्रों को छात्रवृत्ति भी प्रदान करती है।

यूरोप में एमबीबीएस की डिग्री के लिए पढ़ाई करना महंगा हो सकता है, लेकिन रूस गुणवत्ता से समझौता किए बिना एक किफायती विकल्प प्रदान करता है। रूसी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश भी सुलभ है, जहाँ 12वीं कक्षा में लगभग 50% अंक की आवश्यकता होती है। औसत वार्षिक ट्यूशन फीस 2 लाख से 5 लाख रुपये या 200,000 से 500,000 रूसी रूबल प्रति वर्ष के बीच है।

फिलीपींस- यह दक्षिण-पूर्व एशियाई देश मेडिकल डिग्री के लिए अधिक किफायती मार्ग प्रदान करता है। कई विश्वविद्यालय पूरी तरह से अंग्रेजी में पढ़ाए जाने वाले एमबीबीएस कार्यक्रम प्रदान करते हैं, और फिलीपींस मेडिकल लाइसेंसिंग परीक्षा (पीएमएलई) स्नातकों को सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद भारत में चिकित्सा का अभ्यास करने की अनुमति देता है। हालांकि, शिक्षा की गुणवत्ता संस्थानों में भिन्न हो सकती है, इसलिए गहन शोध महत्वपूर्ण है। फिलीपींस में एमबीबीएस डिग्री के लिए पांच साल के लिए 15-22 लाख रुपये का शुल्क है।

यूक्रेन- यूक्रेन भी छात्रों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है, जहाँ 75,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं। यह MBBS की पढ़ाई के लिए सबसे किफ़ायती जगहों में से एक है। कई छात्र यूक्रेन को इसके शीर्ष सरकारी चिकित्सा विश्वविद्यालयों, किफ़ायती ट्यूशन और आसान प्रवेश प्रक्रिया के लिए चुनते हैं। किफ़ायती, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहने वाले भारतीय छात्रों के लिए यूक्रेन एक बेहतरीन विकल्प है। यूक्रेनी कॉलेजों को NMC, WHO, UNESCO, FAIMER और AMEE जैसे वैश्विक संस्थानों द्वारा मान्यता प्राप्त है। यूक्रेन में MBBS करने की लागत पूरे छह साल के कार्यक्रम के लिए 15 से 20 लाख तक हो सकती है।

चीन- चीन में चिकित्सा की पढ़ाई सस्ती है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित डिग्री प्रदान करती है। एनएमसी ने चीन में 45 चिकित्सा संस्थानों को मंजूरी दी है, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय मान्यता सुनिश्चित होती है। चीन से एमबीबीएस की डिग्री भारतीय छात्रों के लिए एक स्मार्ट विकल्प है, जो व्यावहारिक अनुभव और ठोस शिक्षा प्रदान करता है। चीन में चिकित्सा की पढ़ाई की लागत ट्यूशन के लिए प्रति वर्ष $3,000-$5,500 तक हो सकती है। पूरे एमबीबीएस कार्यक्रम की कुल लागत 15-24 लाख रुपये तक हो सकती है।