बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया
बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को घोषणा की कि उनके भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर बहाल कर दिया गया है और उन्हें उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। यह घोषणा तब की गई है जब इस साल मई में आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटा दिया गया था और उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी बनाया गया था। लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उन्हें बहाल करने का फैसला लिया गया।
इससे पहले मायावती ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण पद से हटाया जा रहा है।
तब उन्होंने कहा था, "लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में उन्हें पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने तक इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाया जा रहा है।"
आकाश आनंद ने 2019 में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक की भूमिका निभाई थी, जब मायावती ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी बनाया गया था।
2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली मायावती की बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो पहले बीएसपी के साथ गठबंधन में थी, 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीएसपी ने देशभर में 424 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 79 सीटें शामिल हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी उसे जीत नहीं मिली।