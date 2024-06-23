scorecardresearch
बसपा प्रमुख मायावती ने आकाश आनंद को फिर से अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया

बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को घोषणा की कि उनके भतीजे आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर बहाल कर दिया गया है और उन्हें उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया गया है। यह घोषणा तब की गई है जब इस साल मई में आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक के पद से हटा दिया गया था और उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी बनाया गया था। लखनऊ में पार्टी के पदाधिकारियों की बैठक के दौरान उन्हें बहाल करने का फैसला लिया गया।

BT बाज़ार डेस्क
Jun 23, 2024
BSP

इससे पहले मायावती ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक परिपक्वता की कमी के कारण पद से हटाया जा रहा है।

तब उन्होंने कहा था, "लेकिन पार्टी और आंदोलन के व्यापक हित में उन्हें पूर्ण परिपक्वता प्राप्त करने तक इन दोनों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से हटाया जा रहा है।"

आकाश आनंद ने 2019 में बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक की भूमिका निभाई थी, जब मायावती ने समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ लिया था। पिछले साल दिसंबर में उन्हें मायावती का उत्तराधिकारी बनाया गया था।

2019 में 10 लोकसभा सीटें जीतने वाली मायावती की बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव में कोई सीट नहीं जीत पाई। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी, जो पहले बीएसपी के साथ गठबंधन में थी, 37 सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीएसपी ने देशभर में 424 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा, जिसमें उत्तर प्रदेश की 79 सीटें शामिल हैं, लेकिन उनमें से किसी पर भी उसे जीत नहीं मिली।
 

