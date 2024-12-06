अयोध्या-प्रयागराज के साथ महाकुंभ यात्रा का मौका: IRCTC का शानदार टूर पैकेज, खाने-रहने की चिंता छोड़ें और बुक करें आज ही
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, में गंगा किनारे बसा यह ऐतिहासिक शहर 2025 के महाकुंभ के भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटा है। 45 दिनों तक चलने वाले इस धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन 14 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। अगर आप भी महाकुंभ में गंगा स्नान और इस दिव्य आयोजन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो IRCTC का खास टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। यह पैकेज यात्रा, ठहरने और खाने की पूरी सुविधा प्रदान करता है। आइए जानते हैं इस टूर पैकेज के बारे में विस्तार से।
महाकुंभ यात्रा पैकेज की मुख्य जानकारी
IRCTC ने इस खास पैकेज को "Mahakumbh Yatra" नाम दिया है। यह 8 रात और 9 दिनों का टूर है, जिसमें प्रयागराज के साथ अयोध्या और अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों की यात्रा भी शामिल है। इस ट्रिप की शुरुआत तिरुनेलवेली (Tirunelveli) से होगी।
ट्रिप की अवधि
यह यात्रा 16 जनवरी 2024 से 24 जनवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी।
पैकेज की कीमत
इस टूर पैकेज में आपकी यात्रा और ठहरने के लिए विभिन्न विकल्प दिए गए हैं:
स्लीपर क्लास: ₹20,905 प्रति व्यक्ति
5 से 11 साल के बच्चों के लिए: ₹19,250
थर्ड एसी: ₹28,350 प्रति व्यक्ति
5 से 11 साल के बच्चों के लिए: ₹26,555
कैन्सल करने की नीति
यदि किसी कारण से आप इस ट्रिप को रद्द करना चाहते हैं, तो IRCTC ने स्पष्ट कैंसिलेशन पॉलिसी दी है:
15 दिन पहले तक: ₹250 कटौती के बाद शेष राशि वापस की जाएगी।
8 से 14 दिन पहले: किराए का 25% कटौती।
4 से 7 दिन पहले: किराए का 50% कटौती।
4 दिन से कम समय पर: कोई रिफंड नहीं मिलेगा।
संपर्क और बुकिंग जानकारी
इस टूर पैकेज से संबंधित किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं:
9003140739
8287931964
9003140680
आप IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट www.irctctourism.com पर जाकर पैकेज बुक कर सकते हैं।
अभी करें बुकिंग
महाकुंभ 2025 के इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनने का मौका न चूकें। IRCTC के इस विशेष टूर पैकेज को बुक करें और अपनी यात्रा को यादगार बनाएं!