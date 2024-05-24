केदारनाथ: तकनीकी खराबी के बाद हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग,बच गई जान
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से 5 यात्रियों को लेकर जा रहा था। इसी दौरान अचानक केंस्ट्रेल एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हेलीकॉप्टर पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के कारण इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हेलीकॉप्टर में कुल 6 यात्री सवार थे पायलट की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया।
हेलीकॉप्टर में तकनीकी परेशानी
हेलीकॉप्टर सिरसी हेलीपैड से 5 यात्रियों को लेकर केदारनाथ धाम जा रहा था। इसी दौरान अचानक केंस्ट्रेल एविएशन कंपनी के एक हेलीकॉप्टर में तकनीकी परेशानी सामने आई। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 10 मई से शुरू हुई चार धाम यात्रा के पहले 10 दिन में 3 लाख 19 हजार श्रद्धालु पहुंचे हैं। उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गुरुवार को एक वर्चुअल बैठक के दौरान केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला को चार धाम यात्रा के जानकारी देते हुए बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में यात्रियों की संख्या में यमुनोत्री में 127%, केदारनाथ में 156% की वृद्धि देखी गई।
Also Read: Human Trafficking के जरिए कंबोडिया ले जाए गए 360 भारतीय, चीनी हैंडलर्स ने बना रखा था बंधक
यमुनोत्री के दर्शन
इस वर्ष यात्रा सीजन के पहले दस दिनों में 138,537 श्रद्धालुओं ने यमुनोत्री के दर्शन किए, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में 127% ज्यादा है। इसी तरह 128,777 श्रद्धालुओं ने गंगोत्री धाम के दर्शन किये जो पिछले दो वर्षों की तुलना में 89% अधिक हैं। केदारनाथ धाम में 319,193 श्रद्धालु आए, जो पिछले दो वर्षों की तुलना में 156% अधिक हैं और बद्रीनाथ धाम में 139,656 श्रद्धालु आए और यह भी दो वर्षों की तुलना में 27% अधिक हैं।