'Kaun Banega Crorepati Season 16 अगस्त को होगा लॉन्च

'कौन बनेगा करोड़पति' 12 अगस्त 2024 को एक नए सीजन के साथ लौट रहा है। शो के निर्माता सोनीलिव ने अमिताभ बच्चन के साथ एक नया प्रोमो जारी किया, जिसमें सही सवाल पूछने और जवाब देने के महत्व पर प्रकाश डाला गया, जो शो की थीम के अनुरूप है।

advertisement

प्रतिष्ठित अभिनेता ने अप्रैल में शो के लिए फिल्मांकन शुरू किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, बिग बी के नाम से मशहूर बच्चन ने शुरुआत में एक कैजुअल आउटफिट में अपनी एक तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने काले सूट में अपनी एक तस्वीर भी शेयर की, जिसका कैप्शन था, "निकले थे काम पे अपनी गाड़ी से, रूप स्वरूप हुआ लोगों की ज़िम्मेदारी से। खेल होने जा रहा है नए सीज़न का, स्नेह-प्यार बना रहे परिवार का। खेल का नया सीज़न शुरू होने वाला है, परिवार का स्नेह और प्यार यूं ही बना रहे।"

Also Read: Budget 2024: LTCG में बदलाव से REITs और INVITs के निवेशकों को मिलेगा बड़ा फायदा

उन्होंने कहा, "नौ बजे से शुरू होने वाला नॉन-स्टॉप शेड्यूल और बिना पारंपरिक ब्रेक के पांच बजे तक काम करना। काम पूरा किया, गाड़ी चलाई और कार में लंच किया... खाने और पीने के लिए उचित रोल किया।" पहला 'कौन बनेगा करोड़पति' सीजन 2000 में शुरू हुआ था, जिसमें अमिताभ बच्चन होस्ट थे। 2006 में तीसरे सीजन को छोड़कर, जिसे शाहरुख खान ने होस्ट किया था, वह लगातार शो में मौजूद रहे हैं।

दूसरी ओर, स्टैंड-अप कॉमेडियन जाकिर खान के कॉमेडी शो 'आप का अपना जाकिर' की शूटिंग 25 जुलाई से शुरू होने वाली है। सोनी टीवी पर शुरू होने वाले इस शो में रित्विक धनजानी, श्वेता तिवारी, परेश गनात्रा और गोपाल दत्त भी नज़र आएंगे। इस नए प्रोजेक्ट में कॉमेडी स्किट के साथ-साथ सेलिब्रिटी इंटरव्यू भी होंगे।

कॉमेडियन जाकिर खान ने प्रोमो में आश्वासन दिया, "खुशियों की गारंटी है, मनोरंजन का वादा और सबका दिल जीत लूंगा, बच्चे से दादा तक (मैं खुशी और मनोरंजन की गारंटी देता हूं। मैं बच्चों से लेकर बड़ों तक का दिल जीतूंगा)।"