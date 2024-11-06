scorecardresearch
Noida International Airport को लेकर बड़ी खबर

उत्तर प्रदेश के जेवर में बनने वाला नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तैयार है। पहले चरण का काम पूरा होने के बाद अब एयरपोर्ट पर विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ की टेस्टिंग होनी है। 15 नवंबर को पहली बार हवाई अड्डे पर विमान लैंड करने वाला है। विमानों के लैंडिंग और टेकऑफ का ये ट्रायल 15 दिसंबर तक चलेगा।

Harsh Verma
Delhi,UPDATED: Nov 6, 2024 13:06 IST

15 नवंबर से 15 दिसंबर - इस एक महीने में जितनी भी फ्लाइट यहां लैंड और टेकऑफ करेंगी उसका सारा डेटा डीजीसीए के पास भेजा जाएगा। उसके बाद एयरोटोम लाइसेंस के लिए आवेदन किया जाएगा। एयरोटोम लाइसेंस मिलने में 90 दिनों का समय लगता है। ये लाइसेंस अधिकतम 20 मार्च तक मिल जाएगा। इसके बाद 17 अप्रैल से पहले कभी भी नियमित उड़ानें शुरू हो जाएंगी।

एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बनाने का लक्ष्य है, अप्रैल 2025 में कमर्शियल उड़ानों के लिए तैयार होगा. उद्घाटन के पहले दिन से ही 30 उड़ानों का संचालन किया जाएगा, जिसमें 25 घरेलू, तीन अंतरराष्ट्रीय और दो कार्गो उड़ानें शामिल हैं. सिंगापुर और दुबई के लिए पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ानें संचालित होंगी, जिनके लिए लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस के साथ एग्रीमेंट हो चुका है. एयरपोर्ट संचालन शुरू होने के 30 दिन पहले से टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएगी.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहले ही दिन से देश के बड़े शहरों के साथ इंटरनेशनल उड़ाने भी शुरू हो जाएंगी। पहले दिन के उड़ानों की लिस्ट तैयार हो जा चुकी है। पहले दिन 30 विमानों की लैंडिंग और टेकऑफ होगी। जिनमें तीन अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और दो कार्गो फ्लाईट शामिल हैं। नोएडा सहित दिल्ली एनसीआर के लोगों को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के खुलने का इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है.... अगले साल अप्रैल में एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा

Nov 6, 2024