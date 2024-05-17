scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतJEE Advanced Admit Card 2024 आज जारी होगा, डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां

JEE Advanced Admit Card 2024 आज जारी होगा, डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक यहां

NAT प्रश्नों के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। मिलान-प्रकार के प्रश्नों में, प्रत्येक सही मिलान के लिए एक अंक दिया जाता है तथा गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं होता है।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: May 17, 2024 11:38 IST
IIT मद्रास आज, 17 मई को JEE एडवांस्ड 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है
IIT मद्रास आज, 17 मई को JEE एडवांस्ड 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT Madras) आज, 17 मई को संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JEE) एडवांस्ड 2024 के लिए एडमिट कार्ड जारी करने वाला है। JEE एडवांस्ड 2024 परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in से अपने हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार एडमिट कार्ड सुबह 10 बजे के आसपास जारी किए जाएंगे।

advertisement

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार, जेईई एडवांस परीक्षा 26 मई को दो पालियों में होगी। पेपर 1 सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक निर्धारित है, जबकि पेपर 2 दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित किया जाएगा। अनंतिम उत्तर कुंजी 2 जून, 2024 को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम उत्तर कुंजी और परिणाम 9 जून, 2024 को घोषित किए जाने की उम्मीद है। जेईई एडवांस्ड एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) है जिसमें दो तीन घंटे के पेपर शामिल हैं: पेपर 1 और पेपर 2। दोनों पेपर भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों को कवर करेंगे।

Also Read: ITR File करने से आपको मिलेगी ये 5 सुविधाएं

जेईई एडवांस एडमिट कार्ड 2024: कैसे डाउनलोड करें

चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट jeeadv.ac.in पर जाएं।
चरण 2: होमपेज पर, 'जेईई एडवांस 2024 एडमिट कार्ड' लिंक सक्रिय होने पर उसे ढूंढें और उस पर क्लिक करें।
चरण 3: नई विंडो में अपना लॉगिन विवरण दर्ज करें और सबमिट पर क्लिक करें।
चरण 4: आपका जेईई एडवांस 2024 एडमिट कार्ड स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
चरण 5: अपने हॉल टिकट की समीक्षा करें और डाउनलोड करें।

डाउनलोड करने के लिए सीधा लिंक

पेपर पैटर्न: पेपर में संख्यात्मक उत्तर प्रकार (NAT) प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQ) और मिलान प्रकार के प्रश्नों का मिश्रण शामिल होगा। MCQ अनुभाग में, प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जाता है। NAT प्रश्नों के लिए, प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक दिए जाते हैं तथा गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होता है। मिलान-प्रकार के प्रश्नों में, प्रत्येक सही मिलान के लिए एक अंक दिया जाता है तथा गलत उत्तरों के लिए कोई दंड नहीं होता है।

Edited By:
Abhishek
Published On:
May 17, 2024