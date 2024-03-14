scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतIRCTC Tour Package Price: भारत गौरव ट्रेन से करें काशी, अयोध्या, प्रयागराज समेत इन धार्मिक शहरों के दर्शन, जानें पैकेज का किराया और बाकी डिटेल्स

IRCTC Tour Package Price: भारत गौरव ट्रेन से करें काशी, अयोध्या, प्रयागराज समेत इन धार्मिक शहरों के दर्शन, जानें पैकेज का किराया और बाकी डिटेल्स

इकोनॉमी क्लास में डबल और ट्रिपल शेयरिंग का प्रति व्यक्ति किराया 15,100 रुपये है. वहीं, अगर आपके साथ कोई 5 से 11 साल का बच्चा है तो प्रति बच्चा आपको 14,100 रुपये खर्च करने होंगे। स्टैंडर्ड कोच का किराया डबल और ट्रिपल शेयरिंग में प्रति व्यक्ति 24,000 रुपये है. वहीं, बच्चों के लिए आपको 22,800 रुपये खर्च करने होंगे। कंफर्ट कोच में बुकिंग के लिए आपको 31,400 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा. वहीं,बच्चों के लिए आपको 29,900 रुपये खर्च करने होंगे।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
New delhi,UPDATED: Mar 14, 2024 18:51 IST
irctc
irctc

टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आईआरसीटीसी वक्त-वक्त पर टूर पैकेज लॉन्च करता रहता है. इन पैकेज के तहत आईआरसीटीसी देश-विदेश के सभी टूरिस्ट और धार्मिक स्थलों के दर्शन कराता है। इसी कड़ी में अब आईआरसीटीसी आपको भारत के तमाम धार्मिक स्थलों के दर्शन का मौका दे रहा है। आईआरसीटीसी आपको काशी, गया, पुरी, अयोध्या और प्रयागराज के अलग-अलग धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए खास पैकेज लाया है। इस पैकेज के तहत आपको भारत गौरव ट्रेन से यात्रा का मौका मिलेगा।

advertisement

आईआरसीटीसी के इस पैकेज की शुरुआत 23 मार्च, 2024 को तेलंगाना का सिकंदराबाद से होगी। इस पैकेज का नाम  "Punya Kshetra Yatra: Puri-Kashi-Ayodhya” है। इस पैकेज के तहत अगर आप बुकिंग कराते हैं तो आपको सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और स्लीपर क्लास में यात्रा का ऑप्शन होगा। 8 रात और नौ दिनों के इस पैकेज के तहत पुरी-कोणार्क-गया-वाराणसी-अयोध्या-प्रयागराज के दर्शन का मौका मिलेगा।

जानें पूरा शेड्यूल
23 मार्च, 2024 को आप सिकंदराबाद से ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं. सिकंदराबाद के अलावा आप काजीपेट, खम्मम, विजयवाड़ा, एलुरु, राजमुंदरी, सामलकोट, विजयनगरम से भी ट्रेन बोर्ड कर सकते हैं. 24 मार्च की सुबह आप मालतीपतपुर रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां से सड़क के रास्ते आप पुरी के लिए रवाना होंगे। पुरी पहुंचने के बाद आपको होटल चेक इन कराया जाएगा जहां आपके लंच का इंतजाम होगा. लंच के बाद आप भगवान जगन्नाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। रात में आप पुरी में ही रुकेंगे।

25 मार्च को सुबह चेक आउट के बाद आप कोणार्क के लिए रवाना होंगे। यहां कोणार्क सन मंदिर के दर्शन करेंगे आप। इसके बाद आप मालतीपतपुर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यहां से आप गया के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। 26 मार्च की सुबह आप गया रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां आपके रहने की व्यवस्था की जाएगी. गया में आप विष्णु पद मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद आपको गया रेलवे स्टेशन पर छोड़ा जाएगा। यहां से आप वाराणसी के लिए रवाना होंगे।

27 मार्च को आप बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। यहां आपको सामान रखने, फ्रेश होने के लिए जगह दी जाएगी। इसक बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर, कॉरिडोर, काशी विशालाक्षी और अन्नपूर्णा देवी मंदिर के दर्शन का मौका मिलेगा। इसी के साथ,शाम को आप गंगा आरती में भी शामिल हो सकते हैं। इसके बाद, आप बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे जहां से आप अयोध्या के लिए रवाना होंगे।

28 मार्च को आप अयोध्या के सलारपुर स्टेशन पर पहुंचेंगे. यहां थोड़ा आराम करने और फ्रेश होने के बाद, आप राम जन्मभूमि और हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। शाम को सरयू घाट पर आरती में हिस्सा ले सकेंगे। डिनर करने के बाद आप सलारपुर स्टेशन के लिए रवाना होंगे। यहां से आप प्रयागराज के लिए रवाना होंगे।

advertisement

29 मार्च को आप प्रयागराज पहुंचेंगे। यहां से आप संगम में डुबकी लगाने पहुंचेंगे। यहां से आप प्रयागराज स्टेशन जाएंगे जहां से आपको सिकंदराबाद के लिए ट्रेन बोर्ड करनी होगी। 31 मार्च को आप सिंकदराबाद पहुंचेंगे।

कितना होगा किराया?
इकोनॉमी क्लास में डबल और ट्रिपल शेयरिंग का प्रति व्यक्ति किराया 15,100 रुपये है। वहीं, अगर आपके साथ कोई 5 से 11 साल का बच्चा है तो प्रति बच्चा आपको 14,100 रुपये खर्च करने होंगे। स्टैंडर्ड कोच का किराया डबल और ट्रिपल शेयरिंग में प्रति व्यक्ति 24,000 रुपये है. वहीं, बच्चों के लिए आपको  22,800 रुपये खर्च करने होंगे। कंफर्ट कोच में बुकिंग के लिए आपको  31,400 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करना होगा। वहीं,बच्चों के लिए आपको 29,900 रुपये खर्च करने होंगे।


कैसे करें बुकिंग? 
इस पैकेज के लिए आप आईआरसीटीसी की आधिकारिक साइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। वहीं, पैकेज सी जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए आप 040-27702407 / 9701360701 पर कॉल कर सकते हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 14, 2024